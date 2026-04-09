Χανιά: Νεκρή 33χρονη μέσα στο σπίτι της στην περιοχή Δικαστήρια

Μπροστά σε ένα τραγικό περιστατικό βρέθηκαν το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης οι Αρχές στα Χανιά, όταν μια 33χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Πλάτωνος, στην περιοχή των Δικαστηρίων. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί από τοπικά μέσα, η 33χρονη ήταν υπήκοος Λιθουανίας. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ο σύντροφός της βρέθηκε αντιμέτωπος με το σοκαριστικό θέαμα και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τη γυναίκα.

Στο σημείο ΕΚΑΒ και Αστυνομία

Μετά την ειδοποίηση, στο διαμέρισμα έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ανέλαβαν από την πρώτη στιγμή τη διαχείριση της υπόθεσης. Το βάρος πλέον πέφτει στη συλλογή στοιχείων, στις καταθέσεις και στη διαδικασία που ακολουθείται σε τέτοια περιστατικά, ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι έχει συμβεί.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες από τα τοπικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα να έβαλε τέλος στη ζωή της. Ωστόσο, η επίσημη διερεύνηση από την Αστυνομία είναι αυτή που θα δώσει την πλήρη εικόνα για την υπόθεση.

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για να φωτιστούν όλες οι πτυχές του περιστατικού. Σε αυτή τη φάση, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται με τη συνήθη διαδικασία που ακολουθείται σε αιφνίδιους θανάτους.

Το μόνο βέβαιο μέχρι τώρα είναι ότι μια νέα γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, σε ένα περιστατικό που έχει βυθίσει στο πένθος το οικείο της περιβάλλον και έχει προκαλέσει έντονη θλίψη στα Χανιά.

