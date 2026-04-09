Βούλα: 12χρονη βρέθηκε μόνη σε λεωφορείο και κατήγγειλε κακοποίηση

Ένα σοβαρό περιστατικό με ανήλικο παιδί σημειώθηκε στη Βούλα, όταν 12χρονη βρέθηκε ασυνόδευτη μέσα σε αστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου και φέρεται να κατήγγειλε στους αστυνομικούς ενδοοικογενειακή βία από τους γονείς της. Η υπόθεση κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, ενώ το κορίτσι μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο Νοσοκομείο Παίδων.

Η πρώτη εικόνα που προκάλεσε ανησυχία ήταν η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η 12χρονη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το παιδί ήταν μόνο του στο λεωφορείο και έδειχνε σε σύγχυση, γεγονός που οδήγησε επιβάτες να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Αστυνομικοί εντόπισαν στη συνέχεια το λεωφορείο και προσέγγισαν την ανήλικη για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Ηράκλειο: Ανήλικη κατήγγειλε 17χρονο για βιασμό

Τι είπε η 12χρονη στους αστυνομικούς

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 12χρονη ανέφερε ότι είχε φύγει από το σπίτι της επειδή φοβήθηκε. Όπως φέρεται να είπε, λίγες ώρες νωρίτερα την είχε χτυπήσει η μητέρα της, ενώ μία ημέρα πριν είχε δεχθεί χτυπήματα και από τον πατέρα της. Η ίδια φέρεται να είπε ακόμη ότι έφυγε χωρίς να ξέρει πού να πάει.

Βόλος: 17χρονη βγήκε στο μπαλκόνι και ζητούσε βοήθεια – Συνελήφθη ο πατέρας της για ενδοοικογενειακή βία

Η υπόθεση αντιμετωπίστηκε εξαρχής ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς πρόκειται για ανήλικο παιδί που βρέθηκε μόνο του, εμφανώς ταραγμένο, και περιέγραψε περιστατικά βίας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Η κατάθεσή της ήταν εκείνη που ενεργοποίησε τη διαδικασία για τις επόμενες κινήσεις της αστυνομίας και της εισαγγελικής αρχής.

Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας

Μετά τις καταγγελίες της ανήλικης, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 51χρονης μητέρας της για ενδοοικογενειακή βία και έκθεση ανηλίκου. Για τον 59χρονο πατέρα, ο οποίος δεν είχε εντοπιστεί μέχρι τη δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, αναζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς φέρεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, για την εξέλιξη της υπόθεσης ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ η 12χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Το βάρος πλέον πέφτει τόσο στην ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση του παιδιού όσο και στη διερεύνηση των όσων κατήγγειλε στις Αρχές.

Τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης

Μέχρι στιγμής, τα βασικά δεδομένα που έχουν γίνει γνωστά είναι τα εξής:

η 12χρονη εντοπίστηκε μόνη της σε αστικό λεωφορείο στη Βούλα

επιβάτες ειδοποίησαν την αστυνομία επειδή ήταν σε σύγχυση

το παιδί κατήγγειλε χτυπήματα από τη μητέρα και τον πατέρα του

η μητέρα συνελήφθη

ο πατέρας αναζητείται

η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Παίδων για εξετάσεις

Η έρευνα συνεχίζεται

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να διαλευκανθεί πλήρως μέσα από τη δικαστική και αστυνομική διαδικασία. Σε αυτή τη φάση, οι Αρχές εξετάζουν τα όσα έχει αναφέρει το παιδί, ενώ παράλληλα τρέχουν οι διαδικασίες που προβλέπονται σε υποθέσεις καταγγελλόμενης ενδοοικογενειακής βίας με ανήλικο θύμα.

