Ηράκλειο: Ανήλικη κατήγγειλε 17χρονο για βιασμό

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών Αρχών στο Ηράκλειο βρίσκεται σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, που φέρεται να σημειώθηκε σε χωριό της περιοχής. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί 17χρονος, ο οποίος εξετάζεται από την Αστυνομία, ενώ ερευνάται και το κινητό του τηλέφωνο.

06 Απρ. 2026 12:58
Σοβαρή υπόθεση που αφορά καταγγελία για βιασμό ανήλικης απασχολεί τις τελευταίες ώρες την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, μετά την προσφυγή των γονιών της ανήλικης στις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, ένας 17χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης κόρης τους. Το περιστατικό, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να σημειώθηκε σε χωριό του Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής διερεύνησης, ο 17χρονος έχει προσαχθεί και εξετάζεται από τους αστυνομικούς, ενώ παράλληλα ελέγχεται και το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να διαπιστωθούν όλα τα στοιχεία που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.

Η προσαγωγή του πραγματοποιήθηκε σήμερα από αστυνομικούς, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της καταγγελίας, ώστε να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Σδούκου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν τσουβαλιάζουμε τις υποθέσεις» και αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ
14:56 Αραμπατζή μετά την απειλή για βόμβα: «Δεν φοβήθηκα ποτέ, δεν θα φοβηθώ ούτε τώρα»
14:55 Πασχαλινή πράξη αλληλεγγύης από το ΕΡ.ΜΜ&ΕΕ Αράξου – Στήριξη στην «Κιβωτό της Αγάπης»
14:47 Κόντρα Μαρκόπουλου – Μάντζου στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο
14:44 L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026: Η Σπάρτη στο βάθρο της παγκόσμιας ποδηλασίας
14:42 Κουτσούμπας για το μήνυμα Μητσοτάκη: «Άνθρακες ο θησαυρός»
14:31 Πειραιάς: Συνελήφθη 66χρονος μετά από επεισόδιο με αστυνομικό για κλήση σε παράνομη στάθμευση
14:28 Το Ιράν μπλέκει την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου με απόπειρα κλοπής εμπλουτισμένου ουρανίου
14:24 Σύσκεψη κάθε εβδομάδα στο Μαξίμου για την αγορά όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή
14:22 Νεάπολη Λακωνίας: Τι υποστηρίζει ο πατέρας της 30χρονης που είχε εντοπιστεί δεμένη πριν από τον θάνατό της ΒΙΝΤΕΟ
14:18 Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά επιτάχυνση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
14:06 Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή» και ζητά εκλογές
14:00 Βαριές ευθύνες για το ανοιχτό εργοτάξιο στην Κανάρη: «Θα κινηθώ νομικά κατά Δήμου και εργολάβου» λέει η Μαρία Θωμά
13:59 ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευρύνεται το κύμα για άρση ασυλίας από βουλευτές της ΝΔ
13:49 Καλάβρυτα: Μετά το Πάσχα οι προληπτικές εξετάσεις σε Βλασία, Πετσάκους, Κορφές, Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
13:48 Τέμπη: Έκκληση συγγενών και δικηγόρων να μη χαθεί ούτε άλλη δικάσιμος
13:38 Agro Food & Drink Patras Expo 2026: Πρόσκληση συμμετοχής για τις επιχειρήσεις
13:38 Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου: Έχασε ξαφνικά τον μοναχογιό της, Βασίλη Ρίζο σε ηλικία 48 ετών
13:30 Ο Θωμάς που βρήκε τον δρόμο του στη μουσική και έγινε το πασχαλινό μήνυμα της «Αποστολής» ΒΙΝΤΕΟ
13:27 Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
