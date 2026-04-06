Ηράκλειο: Ανήλικη κατήγγειλε 17χρονο για βιασμό
Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών Αρχών στο Ηράκλειο βρίσκεται σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, που φέρεται να σημειώθηκε σε χωριό της περιοχής. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί 17χρονος, ο οποίος εξετάζεται από την Αστυνομία, ενώ ερευνάται και το κινητό του τηλέφωνο.
Σοβαρή υπόθεση που αφορά καταγγελία για βιασμό ανήλικης απασχολεί τις τελευταίες ώρες την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, μετά την προσφυγή των γονιών της ανήλικης στις αστυνομικές αρχές.
Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, ένας 17χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης κόρης τους. Το περιστατικό, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να σημειώθηκε σε χωριό του Ηρακλείου.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής διερεύνησης, ο 17χρονος έχει προσαχθεί και εξετάζεται από τους αστυνομικούς, ενώ παράλληλα ελέγχεται και το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να διαπιστωθούν όλα τα στοιχεία που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.
Η προσαγωγή του πραγματοποιήθηκε σήμερα από αστυνομικούς, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της καταγγελίας, ώστε να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.
