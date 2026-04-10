Χανιά: Στη φυλακή ο καθηγητής μουσικής μετά την καταγγελία 14χρονης μαθήτριας για ασέλγεια

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ο 37χρονος καθηγητής μουσικής στα Χανιά που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών. Η απόφαση για την προφυλάκισή του σηματοδοτεί την πρώτη κρίσιμη δικαστική εξέλιξη σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Ο 37χρονος είχε συλληφθεί στις 8 Απριλίου και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα, με ανακριτή και εισαγγελέα να κρίνουν ότι πρέπει να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος.

Η καταγγελία της 14χρονης μαθήτριας

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η 14χρονη μαθήτρια, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, μίλησε στους γονείς της για όσα, όπως κατήγγειλε, είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια ιδιωτικών μαθημάτων που έκανε με τον 37χρονο. Στη συνέχεια, με τη συνοδεία των γονιών της, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στις αρχές, παρουσία και ψυχολόγου.

Το στοιχείο αυτό δίνει ιδιαίτερο βάρος στη διαδικασία, καθώς η καταγγελία έγινε με τον τρόπο που προβλέπεται σε τόσο ευαίσθητες υποθέσεις, με τη συνδρομή των αρμόδιων προσώπων και παρουσία ειδικού. Η υπόθεση αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα που απαιτεί η φύση της, ενώ η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται.

Τι εξετάζουν τώρα οι αρχές

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, η ΕΛ.ΑΣ. αναμένει πρώτα την πορεία των εισαγγελικών ενεργειών και ειδικότερα τις σχετικές αποφάσεις για την προσωρινή κράτηση του 37χρονου, ώστε στη συνέχεια να εξετάσει το ενδεχόμενο να ζητήσει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του. Στόχος μιας τέτοιας κίνησης θα ήταν να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες ανήλικες ή ανήλικοι που ενδεχομένως συνδέονται με την υπόθεση.

Πρόκειται για ένα επόμενο βήμα που οι αρχές αφήνουν ανοικτό, χωρίς να έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, και το οποίο συνδέεται με τη συνέχιση της έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος αυτή τη στιγμή πέφτει στην κύρια ανάκριση και στη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων.

Μια υπόθεση που ξεπερνά το αστυνομικό σκέλος

Πέρα από τη δικαστική της διάσταση, η υπόθεση έχει και μια βαθιά ανθρώπινη πλευρά, ακριβώς επειδή αφορά ανήλικη μαθήτρια και πρόσωπο που είχε σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί μέσα από τα μαθήματα. Αυτό είναι και το σημείο που κάνει το θέμα ιδιαίτερα βαρύ για την τοπική κοινωνία των Χανίων, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις με έντονο ενδιαφέρον και φόρτιση. Αυτή η αποτίμηση αποτελεί εύλογη δημοσιογραφική εκτίμηση με βάση τη φύση της υπόθεσης.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με την έρευνα να συνεχίζεται και τις αρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, με σεβασμό στην προστασία της ανήλικης και στη σοβαρότητα των καταγγελλόμενων πράξεων.

