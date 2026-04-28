Χανιά: Στο νοσοκομείο παιδάκι με δαγκωματιές από σκύλο

Το αγοράκι από τον Βατόλακκο Χανίων μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

28 Απρ. 2026 16:08
Pelop News

Αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο στα Χανιά, καθώς φέρεται να το δάγκωσε σκύλος.

Το αγοράκι από τον Βατόλακκο Χανίων μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Έχει έντονα δαγκώματα από οικόσιτο σκύλο, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 4χρονος φέρει σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα από δαγκωματιές σκύλου

Οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του παιδιού και να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε διερευνώνται.

