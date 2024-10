Χάος σε πτήση: Πιάστηκαν στα χέρια για ένα καπέλο του Τραμπ

Δύο επιβάτες απομακρύνθηκαν από αεροπλάνο στο Λονδίνο.

Ειδικότερα, έμπλεξαν σε καβγά με αφορμή ένα καπέλο του Ντόναλντ Τραμπ.

Δύο Αμερικανίδες άρχισαν να τσακώνονται όταν η μία ζήτησε από την άλλη να αφαιρέσει το καπέλο με την χαρακτηριστική επιγραφή «MAGA: Make America Great Again» – που φορούν οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ – καθώς περίμεναν να επιβιβαστούν σε μια πτήση της British Airways.

Passengers ‘removed from Heathrow plane after fight over Trump MAGA cap’ https://t.co/qFNuanSDC1

— Sky News (@SkyNews) October 30, 2024