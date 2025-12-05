Χάος στα αεροδρόμια της Ινδίας, ακυρώνονται εκατοντάδες πτήσεις λόγω νέων κανονισμών

Χάος επικρατεί στα μεγάλα αεροδρόμια της Ινδίας, καθώς η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας, IndiGo, προχώρησε σε εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων εξαιτίας των νέων κανονισμών που περιορίζουν τις ώρες εργασίας των πιλότων και του πληρώματος. Οι επιβάτες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις πολλών ωρών, κοιμούνται στο πάτωμα των αεροδρομίων και περιμένουν σε μεγάλες ουρές εξυπηρέτησης, χωρίς σαφή ενημέρωση για τα δρομολόγιά τους, όπως αναφέρει το Associated Press.

Η Παρασκευή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ημέρα διαταραχών, αφού οι κανόνες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε δύο φάσεις – τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο – επιβάλλουν μεγαλύτερες περιόδους ανάπαυσης και περιορίζουν τις νυχτερινές ώρες πτήσης, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων κόπωσης και τη διασφάλιση της ασφάλειας. Την Πέμπτη, περισσότερες από 300 πτήσεις ακυρώθηκαν και εκατοντάδες καθυστέρησαν. Το αεροδρόμιο του Δελχί ανακοίνωσε ότι όλες οι εσωτερικές πτήσεις της IndiGo θα παραμείνουν ακυρωμένες μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Η IndiGo εκτελεί περίπου 2.300 πτήσεις καθημερινά και ελέγχει σχεδόν το 65% της εγχώριας αγοράς αερομεταφορών της Ινδίας. Σε εσωτερικό email προς τους υπαλλήλους της αυτή την εβδομάδα, ο διευθύνων σύμβουλος Pieter Elbers ζήτησε συγγνώμη για τις διαταραχές, επικαλούμενος τεχνικά προβλήματα, αλλαγές στο πρόγραμμα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αυξημένη συμφόρηση και την εφαρμογή των νέων κανόνων.

Η εταιρεία προειδοποίησε ότι αναμένονται περισσότερες ακυρώσεις τις επόμενες δύο εβδομάδες και ότι θα μειώσει τον αριθμό των πτήσεών της από τις 8 Δεκεμβρίου, με στόχο να περιορίσει τις διαταραχές και να επαναφέρει σταδιακά την κανονικότητα στα δρομολόγια.

