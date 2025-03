Χάος στην Αυστραλία: Νεκρός, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές από την καταιγίδα Άλφρεντ

Η τροπική καταιγίδα Άλφρεντ συνεχίζει να προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές στην ανατολική Αυστραλία, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Παρότι έχει υποβαθμιστεί σε τροπική ύφεση, οι ισχυροί άνεμοι, οι καταρρακτώδεις βροχές και οι ξαφνικές πλημμύρες εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή απειλή.

Τραγωδία και χάος στην ανατολική Αυστραλία

Το πτώμα ενός 61χρονου άνδρα εντοπίστηκε σήμερα, όταν το όχημά του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ενώ διέσχιζε μια πλημμυρισμένη γέφυρα στη Νέα Νότια Ουαλία. Παρότι κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο, παρασύρθηκε από τα νερά, αδυνατώντας να κρατηθεί από ένα κλαδί.

Την ίδια στιγμή, 36 άτομα τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο στρατιωτικών φορτηγών που συμμετείχαν σε αποστολή βοήθειας, κοντά στην πόλη Λίζμορ. Ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Πλημμύρες και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Η καταιγίδα έχει αφήσει στο σκοτάδι περισσότερα από 340.000 νοικοκυριά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Κουίνσλαντ και τη Νέα Νότια Ουαλία. Οι ποταμοί έχουν ήδη υπερχειλίσει, με το Γραφείο Μετεωρολογίας της Αυστραλίας να προειδοποιεί για έντονες βροχοπτώσεις και νέες πλημμύρες κατά μήκος της ακτογραμμής.

Εντολές εκκένωσης και επιχειρήσεις διάσωσης

Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ τις τελευταίες 24 ώρες έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 30 επιχειρήσεις διάσωσης.

Cyclone Alfred has been downgraded to a tropical low, but it continues to bring heavy rainfall, strong winds, and flooding to southeastern Queensland and northern New South Wales, Australia. #CycloneAlfred pic.twitter.com/4dhLNRJ0Dd

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, προειδοποίησε ότι, παρά την υποβάθμιση της καταιγίδας, η απειλή παραμένει μεγάλη:

“Ο αντίκτυπός του θα είναι σοβαρός και θα ενταθεί τις επόμενες ώρες, ακόμα και τις επόμενες ημέρες. Οι πολίτες δεν πρέπει να χαλαρώσουν.”

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Η 30χρονη Τζίνι Μπερκ περιέγραψε τη δραματική στιγμή που δέντρο ξεριζώθηκε από τον άνεμο και καταπλάκωσε το σπίτι της στο Κουίνσλαντ. Κατά τύχη, τη στιγμή εκείνη βρισκόταν στη δουλειά της, γλιτώνοντας από βέβαιο κίνδυνο.

Με τον κίνδυνο των πλημμυρών να παραμένει, οι αρχές προειδοποιούν ότι τα χειρότερα μπορεί να μην έχουν περάσει.

HOLY SH*T. #CycloneAlfred is absolutely destroying our neighborhood. Trees are getting ripped out of the ground, roofs are barely holding on, and the wind sounds like a freight train. The whole place is falling apart.#GoldCoast #CycloneAlfred #ExtremeWeather #StaySafe pic.twitter.com/cCZMaYFCZL

— beny (@KingBeny3rd) March 8, 2025