Χάος στο Μεξικό μετά τον θάνατο βαρόνου ναρκωτικών, επιθέσεις από το καρτέλ ΒΙΝΤΕΟ

Το απόλυτο χάος στο Μεξικό μετά την εξουδετέρωση του Νεμέσιο Οσεγέρα Σερβάντες, βαρώνου ναρκωτικών, ευρύτερα γνωστού ως «Ελ Μέντσο», με το καρτέλ CJNG (Jalisco New Generation Cartel), του οποίου ηγείτο, να αντιδρά με κύμα βίαιων αντιποίνων μετά τον θάνατό του.

Σύμφωνα με το BBC, o «Ελ Μέντσο», έπεσε νεκρός έπειτα από στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην πολιτεία Χαλίσκο, στο κεντροδυτικό τμήμα της χώρας.

Το Reuters επισημαίνει ότι ο Οσεγέρα στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στην αστυνομία, πριν στραφεί στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.

Το CJNG διατηρούσε την έδρα του στη Χαλίσκο, ωστόσο η επιρροή του είχε επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της μεξικανικής επικράτειας, αποκτώντας παρουσία σε πολλές πολιτείες.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία.

Παρά τις πληροφορίες που μεταδίδονται από διεθνή μέσα, η κυβέρνηση του Μεξικού, μέχρι στιγμής, δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη επιβεβαίωση για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο».

Την ίδια ώρα, το καρτέλ έχει προχωρήσει σε σειρά επιθέσεων, με οπτικό υλικό που κυκλοφορεί – βίντεο και φωτογραφίες – να αποτυπώνει σκηνές έντασης και χάους, προκαλώντας σοκ.

Σε εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, διακρίνονται πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι για να προστατευτούν, καθώς μέλη του καρτέλ φέρονται να πραγματοποιούν επιδρομή στο διεθνές αεροδρόμιο της Γκουανταλαχάρα, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Μεξικού, η οποία βρίσκεται στην πολιτεία Χαλίσκο.

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους στις πολιτείες Χαλίσκο και Ταμαουλίπας, καθώς και σε περιοχές των πολιτειών Μιτσοακάν, Γκερέρο και Νουέβο Λεόν.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ είχαν προκηρύξει αμοιβή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του «Ελ Μέντσο».

