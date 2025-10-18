Χαρακίρι με ΠΑΟΚ ο Προμηθέας, μπλακ-άουτ και ήττα στο φινάλε! – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο Προμηθέας κέρδιζε σε όλο το παιχνίδι με το ΠΑΟΚ, αλλά στο τέλος ξέμεινε από δυνάμεις, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την πρώτη εντός έδρας ήττα στη φετινή σεζόν.

Χαρακίρι με ΠΑΟΚ ο Προμηθέας, μπλακ-άουτ και ήττα στο φινάλε! - Φωτογραφίες/δηλώσεις Ο Προμηθέας έκανε χαρακίρι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ
18 Οκτ. 2025 21:31
Ενα δικό του παιχνίδι έχασε ο Προμηθέας Βίκος Cola! Ενα παιχνίδι στο οποίο προηγείτο συνεχώς και μάλιστα με μεγάλες διαφορές.

Ο ΠΑΟΚ είχε μεγαλύτερα αποθέματα ενέργειας στο τέλος κι εκμεταλλευόμενος την κούραση, αλλά και το μπλακ-άουτ της ομάδας του Γιώργου Λιμνιάτη στην τελευταία περίοδο, έφτασε στη νίκη (με ανατροπή από το -14) με σκορ 75-73!

“Παίξαμε πολύ άσχημα στο β’ ημίχρονο. Το πρόβλημά μας, ήταν επιθετικό. Σταματήσαμε να παίζουμε ως ομάδα. Ούτε κούραση, ούτε τίποτα! Καμία δικαιολογία!”, δήλωσε ο προπονητής του Προμηθέα Γιώργος Λιμνιάτης αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον έμπειρο κόουτς να είναι εμφανώς προβληματισμένος.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιούρι Ζντοβτς έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του ΠΑΟΚ για τη μαχητικότητα που έδειξαν στο β’ ημίχρονο.

Να σημειωθεί ότι ο Προμηθέας στο τελευταίο 10λεπτο έβαλε μόλις 7 πόντους, ενώ ο ΠΑΟΚ έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί, καθώς μετρούσε 8 συνεχόμενες ήττες από τον Προμηθέα στην Πάτρα!

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι και ήταν το αφεντικό για 30 αγωνιστικά λεπτά. Ωστόσο, οι παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς είχαν ξεκινήσει την αντεπίθεσή τους, ισοφάρισαν για πρώτη φορά στα 3.45′ πριν από το φινάλε με τρίποντο του Τόμας Ντιμσά (70-70) και πήραν κεφάλι (71-72) με 2.28′ στο χρονόμετρο.

Ο Λέιτον Χάμοντς, που ήταν και ο κορυφαίος των γηπεδούχων με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, βιάστηκε και επιχείρησε ένα τρίποντο για τη νίκη στα 6″ πριν ακουστεί η κόρνα της λήξης με το σκορ στο 73-74.Ο Αντώνης Κόνιαρης μάζεψε το ριμπάουντ και κέρδισε φάουλ στο 39.5″, για να διαμορφώσει το τελικό 73-75.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης-Μαγκλογιάννης-Ζακεστίδης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-15, 49-38 (ημ.), 66-59, 73-75.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 21 (5/10 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μακ Κάλουμ 9 (0/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Γκρέι 12 (0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 4 κλεψίματα), Πόλικαπ 4 (3 ριμπάουντ, 2 λάθη), Σταυρακόπουλο, Κόουλμαν 5 (7 ριμπάουντ), Πλώτας 4, Μπαζίνας 7 (1), Λάγιος, Καραγιαννίδης 4, Μακούρα 7 (1).

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Σλαφτσάκης, Περδίσης 13 (3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Μπράουν 19 (3/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη), Μουρ 13 (1/2 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθη), Ντιμσά 12 (3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κόνιαρης 4 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Τζάκσον 1, Τζόουνς 10 (3 ριμπάουντ), Ιατρίδης 1, Φίλλιος 2.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 19/37 δίποντα, 7/26 τρίποντα, 14/23 βολές, 31 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 10 επιθετικά), 14 ασίστ, 12 φάουλ, 11 λάθη, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 14/31 δίποντα, 11/23 τρίποντα, 14/22 βολές, 40 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 12 επιθετικά), 14 ασίστ, 19 φάουλ, 7 λάθη, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ.

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα: Στην 4η αγωνιστική ο Προμηθέας θα παίξει στο Telekom Center Athens με τον Παναθηναϊκό AKTOR (26/10, 16:00), ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στο Παλατάκι στην Πυλαία το Περιστέρι (25/10, 16:00).

