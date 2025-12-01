Χαρίτσης: «Εικόνες ντροπής στα μπλόκα – Η κυβέρνηση εξαπατά συστηματικά τους αγρότες»

Σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κάνοντας λόγο για «εικόνες ντροπής» στα αγροτικά μπλόκα και κατηγορώντας την για καθυστερήσεις στις πληρωμές και για προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών στην Ευρώπη.

Με αιχμηρές δηλώσεις ο Αλέξης Χαρίτσης καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση «εξαπατά συστηματικά τους αγρότες», ποινικοποιεί τον αγώνα τους και αφήνει κρίσιμες πληρωμές να σέρνονται, την ώρα που η ύπαιθρος βρίσκεται σε αναβρασμό. Παράλληλα, αναφέρεται στο βιβλίο Τσίπρα και στην ανάγκη ανασυγκρότησης της Αριστεράς.

Ειδικότερα ο Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε πως, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δεν οφείλονται στην Ευρώπη, αλλά αποτελούν αποκλειστικά κυβερνητική ευθύνη.

«Η ποινικοποίηση του αγώνα των αγροτών είναι πρόκληση για ολόκληρη την κοινωνία», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι και ο ίδιος είχε βρεθεί αντιμέτωπος με δικογραφία επειδή επισκέφθηκε μπλόκα.

Αναφερόμενος στο νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το χαρακτήρισε σημαντική καταγραφή μιας ιστορικής περιόδου, με αξία όχι μόνο αναδρομική αλλά και για τη συζήτηση γύρω από το μέλλον και τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επισήμανε ότι η κοινωνία αναζητά έναν ισχυρό και πειστικό αριστερό πόλο απέναντι στη Δεξιά και υπογράμμισε ότι απαιτείται «προγραμματική σύγκλιση και ειλικρινής διάλογος» ανάμεσα στις δυνάμεις της Αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας.

Σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι θα επιθυμούσε να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια, «ως μια σοσιαλδημοκρατία που θα μοιάζει περισσότερο με το μοντέλο Σάντσεθ στην Ισπανία και όχι με τις δεξιές σοσιαλδημοκρατικές εκδοχές της Γερμανίας ή της Βρετανίας, οι οποίες δεν προτάσσουν την προστασία της κοινωνικής πλειοψηφίας».

