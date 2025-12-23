Χαρίτσης: Ευρεία η στήριξη της κοινωνίας στις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Χαλανδρίου βρέθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, όπου είχε συζητήσεις με καταστηματάρχες και πολίτες για την οικονομική κατάσταση και τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι από τις επαφές του προκύπτει πως η καθημερινότητα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη για την κοινωνία, επισημαίνοντας τη συνεχή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, καθώς και την αύξηση των υποχρεώσεων για τους επαγγελματίες, λόγω του κόστους ενέργειας και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.

Όπως σημείωσε, κεντρικό θέμα των συζητήσεων των τελευταίων ημερών είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις, υπογραμμίζοντας ότι, σύμφωνα με όσα του μετέφεραν οι πολίτες, η στήριξη προς τον αγώνα των αγροτών είναι ευρεία.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως ζήτημα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας, καθώς συνδέεται με τη διατήρηση της παραγωγής στη χώρα και τη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο κ. Χαρίτσης απηύθυνε ευχές ενόψει των εορτών, κάνοντας αναφορά στην ανάγκη για πολιτικές αλλαγές, με έμφαση στην αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη.

