Χαρίτσης: Ευρεία η στήριξη της κοινωνίας στις αγροτικές κινητοποιήσεις

Επαφές του προέδρου της Νέας Αριστεράς με πολίτες και επαγγελματίες στη χριστουγεννιάτικη αγορά Χαλανδρίου

Χαρίτσης: Ευρεία η στήριξη της κοινωνίας στις αγροτικές κινητοποιήσεις
23 Δεκ. 2025 11:01
Pelop News

Στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Χαλανδρίου βρέθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, όπου είχε συζητήσεις με καταστηματάρχες και πολίτες για την οικονομική κατάσταση και τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι από τις επαφές του προκύπτει πως η καθημερινότητα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη για την κοινωνία, επισημαίνοντας τη συνεχή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, καθώς και την αύξηση των υποχρεώσεων για τους επαγγελματίες, λόγω του κόστους ενέργειας και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.

Όπως σημείωσε, κεντρικό θέμα των συζητήσεων των τελευταίων ημερών είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις, υπογραμμίζοντας ότι, σύμφωνα με όσα του μετέφεραν οι πολίτες, η στήριξη προς τον αγώνα των αγροτών είναι ευρεία.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως ζήτημα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας, καθώς συνδέεται με τη διατήρηση της παραγωγής στη χώρα και τη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο κ. Χαρίτσης απηύθυνε ευχές ενόψει των εορτών, κάνοντας αναφορά στην ανάγκη για πολιτικές αλλαγές, με έμφαση στην αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:04 Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών στο Νέο Δημαρχείο
13:01 Το 8ο ΓΕΛ Πατρών έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης τα Χριστούγεννα: Στήριξη στη «Φλόγα» και σε άπορες οικογένειες ΦΩΤΟ
13:00 Ενεργειακή αναβάθμιση της τριόωροφης πτέρυγας Γεννηματά του «Αγ. Ανδρέα»: Αναμορφώνεται μετά από 40 χρόνια
12:55 Κάρε ενίσχυσης θέλει η Παναχαϊκή, οι θέσεις που ψάχνει παίκτες
12:55 Γιώργος Αυτιάς: Ζητά έκτακτη χρηματοδότηση για την Ελλάδα λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών νοτίως της Κρήτης
12:52 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο από παιδιά του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων
12:49 Δείτε ποιο ζευγάρι της showbiz χώρισε μετά από 23 χρόνια
12:45 Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου
12:44 Αμερική: «Έφυγε» σε τροχαίο με φεράρι ο Βινς Ζαμπέλα
12:40 Δήμος Ερυμάνθου: Διανομή τροφίμων σε 430 συμπολίτες ενόψει των εορτών
12:39 Επίδομα θέρμανσης: Στα 124 εκ. ευρώ οι πληρωμές
12:37 Υποτροφίες αριστείας από τον Δήμο Αιγιαλείας στη μνήμη Δημήτρη Καλογερόπουλου
12:32 Αιτωλοακαρνανία: «Ξαφνικά έχουμε ελπίδα» – Συγκινεί η μητέρα του 18χρονου Μάριου μετά τη μεταμόσχευση ήπατος BINTEO
12:31 Πρωτοχρονιά στο γήπεδο θα κάνουν οι παίκτες του Απόλλωνα
12:27 Σδούκου για αγροτικά μπλόκα: «Δεν είναι ωραία η εικόνα με κλειστούς δρόμους την ώρα της εξόδου»
12:19 Δείτε το αστρονομικό ποσό που πήρε μοντέλο για να παίξει ένα λεπτό σε ταινία
12:12 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πήραν το ντέρμπι και είναι μόνες στην κορυφή
12:10 Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τα Χριστούγεννα – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:06 Συνεχίζονται οι γιορτινές εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων: Γιορτή για τα παιδιά και πλούσιο πρόγραμμα έως τα Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
12:00 Πάτρα: Περισσότεροι από 2.500 πολίτες στηρίζονται τις εορτές από τις κοινωνικές δομές του Δήμου – Μια ζεστή αγκαλιά σε όσους το έχουν ανάγκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ