Χαρίτσης για το βιβλίο Τσίπρα: «Με βασάνισε η πρόταση για την ηγεσία – Σήμερα χρειάζονται καθαρές θέσεις»

Ο Αλέξης Χαρίτσης επιβεβαίωσε πλήρως την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο «Ιθάκη» ότι του είχε προταθεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως η απόρριψη της πρότασης «ήταν μια εξέλιξη που με προβλημάτισε και με βασάνισε».

Μιλώντας στον Real FM, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο «δεν υπήρχε η απαιτούμενη πολιτική και προσωπική προετοιμασία» για να διασφαλιστεί η ενότητα.

Ο Χαρίτσης χαρακτήρισε ακριβή την περιγραφή του Τσίπρα, τονίζοντας όμως ότι οι τότε αποφάσεις πρέπει να ιδωθούν στο πλαίσιο της περιόδου, όχι με τη γνώση του σήμερα.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ανέδειξε το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, λέγοντας πως «η Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση στρατιωτικοποίησης», ενώ οι στόχοι για την κλιματική κρίση «υποχωρούν».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι χρειάζονται καθαρές πολιτικές θέσεις, όχι «ουδετερότητα» ή «στροφή προς το κέντρο».

«Χρειάζονται ρήξεις – ρεαλιστικό αλλά ριζοσπαστικό πρόγραμμα»

Ο Χαρίτσης υπενθύμισε τις πιέσεις που δέχεται η κοινωνία — στεγαστικό, ακρίβεια, ενέργεια — και υπογράμμισε πως δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για ισορροπίες:

«Δεν μπορείς να πας με λογικές ‘να τα έχω καλά με όλους’. Χρειάζονται ρήξεις».

Το σχέδιο της Νέας Αριστεράς και τις υποκλοπές

Ο ίδιος περιέγραψε τον στρατηγικό στόχο του κόμματος: τη διαμόρφωση ενός ευρύτατου μετώπου, «από την αριστερή σοσιαλδημοκρατία μέχρι τη ριζοσπαστική Αριστερά», με στόχο τη διακυβέρνηση και «να μην υπάρξει τρίτη ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία».

Ο Χαρίτσης σημείωσε ότι μάρτυρας στη δίκη ανέφερε πως βουλευτές της ΝΔ είχαν λάβει εκ των προτέρων ερωτήσεις της Εξεταστικής, μιλώντας για «πλήρη κατάλυση κάθε έννοιας κοινοβουλευτικού σεβασμού».

Ανακοίνωσε ότι αύριο θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στον Πρόεδρο της Βουλής.

