Χαρίτσης για το βιβλίο Τσίπρα: «Με βασάνισε η πρόταση για την ηγεσία – Σήμερα χρειάζονται καθαρές θέσεις»

Ο Αλέξης Χαρίτσης επιβεβαιώνει την πρόταση Τσίπρα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εξηγεί γιατί είπε «όχι» και στέλνει μήνυμα για την πολιτική κατεύθυνση της Νέας Αριστεράς σε μια Ευρώπη που αλλάζει ραγδαία.

Χαρίτσης για το βιβλίο Τσίπρα: «Με βασάνισε η πρόταση για την ηγεσία - Σήμερα χρειάζονται καθαρές θέσεις»
24 Νοέ. 2025 13:42
Pelop News

Ο Αλέξης Χαρίτσης επιβεβαίωσε πλήρως την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο «Ιθάκη» ότι του είχε προταθεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως η απόρριψη της πρότασης «ήταν μια εξέλιξη που με προβλημάτισε και με βασάνισε».

Μιλώντας στον Real FM, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο «δεν υπήρχε η απαιτούμενη πολιτική και προσωπική προετοιμασία» για να διασφαλιστεί η ενότητα.

Ο Χαρίτσης χαρακτήρισε ακριβή την περιγραφή του Τσίπρα, τονίζοντας όμως ότι οι τότε αποφάσεις πρέπει να ιδωθούν στο πλαίσιο της περιόδου, όχι με τη γνώση του σήμερα.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ανέδειξε το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, λέγοντας πως «η Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση στρατιωτικοποίησης», ενώ οι στόχοι για την κλιματική κρίση «υποχωρούν».
Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι χρειάζονται καθαρές πολιτικές θέσεις, όχι «ουδετερότητα» ή «στροφή προς το κέντρο».

«Χρειάζονται ρήξεις – ρεαλιστικό αλλά ριζοσπαστικό πρόγραμμα»

Ο Χαρίτσης υπενθύμισε τις πιέσεις που δέχεται η κοινωνία — στεγαστικό, ακρίβεια, ενέργεια — και υπογράμμισε πως δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για ισορροπίες:
«Δεν μπορείς να πας με λογικές ‘να τα έχω καλά με όλους’. Χρειάζονται ρήξεις».

Το σχέδιο της Νέας Αριστεράς και τις υποκλοπές

Ο ίδιος περιέγραψε τον στρατηγικό στόχο του κόμματος: τη διαμόρφωση ενός ευρύτατου μετώπου, «από την αριστερή σοσιαλδημοκρατία μέχρι τη ριζοσπαστική Αριστερά», με στόχο τη διακυβέρνηση και «να μην υπάρξει τρίτη ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία».

Ο Χαρίτσης σημείωσε ότι μάρτυρας στη δίκη ανέφερε πως βουλευτές της ΝΔ είχαν λάβει εκ των προτέρων ερωτήσεις της Εξεταστικής, μιλώντας για «πλήρη κατάλυση κάθε έννοιας κοινοβουλευτικού σεβασμού».
Ανακοίνωσε ότι αύριο θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στον Πρόεδρο της Βουλής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:36 Συνάντηση της Περιφέρειας για τη νέα ΚΑΠ ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης
17:29 Δείτε πόσοι πολίτες πήραν προσωπικό αριθμό, τι θα γίνει με τους υπόλοιπους
17:23 Τι είπαν στο τηλέφωνο ο Ντόλαλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ;
17:18 Κωνσταντινούπολη: Απαγορεύτηκε η σίτιση αδέσποτων σκύλων με απόφαση της νομαρχίας
17:17 Ταξί Πάτρας 18300: Ψηφιακό άλμα για την εξυπηρέτηση πολιτών
17:10 Όρμπαν: «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποθηκεύσουμε το μέλλον των εγγονιών μας για να χρηματοδοτήσουμε έναν πόλεμο που η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει»
17:10 Λεπτομέρειες για τον γάμο του Ρονάλντο, πότε θα γίνει
17:00 Β΄  Εθνική: Ακάθεκτες Παναχαϊκή και Ερυθρός Αστέρας, πρώτη νίκη για ΕΑΠ
16:48 Λίμνη Δόξα: Ειδυλλιακό τοπίο, ιδανικά για όσους αγαπούν τα ορεινά
16:36 Πάτρα: Ο Δήμος πήρε μέτρα για τους πεζόδρομους
16:28 Φον Ντε Λάιεν: «Η ΕΕ είναι ενωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας»
16:20 Τι αποκάλυψε η Κλέλια Ανδριολάτου
16:12 Καλλιάνος: «Δεν χρειάζεται πανικός για τον καιρό, απλά εγρήγορση»
16:03 Οι Παγκόσμιοι Παιδικοί Αγώνες στη Δ. Ελλάδα- Θα γίνουν το 2027 σε Αμαλιάδα-Αρχ. Ολυμπία
15:53 H απάντηση Καμμένου σε Τσίπρα: «Εσύ θα είσαι ο Βελουχιώτης και εγώ ο Ζέρβας»
15:49 Οι Ουκρανοί επιστρέφουν στο Κίεβο, τι σημαίνει αυτό
15:45 Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Ερντογάν για το Ουκρανικό
15:37 Πύργος: Ατύχημα με οδηγό φορτηγού να καταπλακώνεται από σίδερα
15:30 ΝΟΠ: Η Κατερίνα Ζαφειράκη ξεκίνησε προπονήσεις
15:24 Η HELLENiQ ENERGY εγκαινιάζει τη HELLENiQ Petroleum Trading στη Γενεύη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ