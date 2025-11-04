Χαρίτσης: Η κυβέρνηση ψεύδεται συνειδητά για τα ΕΛΤΑ, θα τα πούμε στη Βουλή

Ο πρόεδρος της «Νέας Αριστεράς», Αλέξης Χαρίτσης, αναφέρθηκε στο θέμα των ΕΛΤΑ και την απόφαση για το κλείσιμο εκατοντάδων υποκαταστημάτων στην Αττική αλλά και στην περιφέρεια της χώρας, στις αντιδράσεις που αυτό προκαλεί στην αντιπολίτευση.

«Τα ΕΛΤΑ για να έρθω στο συγκεκριμένο θέμα λειτουργούσαν και λειτουργούν μέχρι σήμερα, ειδικά στην περιφέρεια, ειδικά στις μικρές και απομακρυσμένες περιοχές, στα νησιά, σε ορεινές περιοχές, ως ο βασικός κόμβος επικοινωνίας του πολίτη με το κράτος. Υπερβαίνει, δηλαδή, απλώς και μόνο την λειτουργία ενός ταχυδρομικού οργανισμού, ο οποίος διεκπεραιώνει ταχυδρομικές υπηρεσίες. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο από αυτό και αυτό χάνεται με έναν πάρα πολύ βίαιο τρόπο. Αυτό το οποίο έγραψα, προφανώς το έγραψα και το πιστεύω, μπορούν και θα έπρεπε να παίξουν ακριβώς αυτόν τον ρόλο του κόμβου επικοινωνίας. Ένα δίκτυο το οποίο χτίστηκε μέσα σε βάθος χρόνου και με πολύ μεγάλο κόπο και έξοδα για το Ελληνικό δημόσιο και το οποίο αν χαθεί δεν αποκαθίσταται εύκολα, δεν αποκαθίσταται καθόλου, μάλλον δεν μπορεί να ξαναστηθεί ένα τέτοιο» είπε στην ΕΡΤ ο κ. Χαρίτσης σχετικά με το κλείσιμο εκατοντάδων υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ στην Αττική αλλά και στην περιφέρεια της χώρας.

«Πρέπει να είναι δημόσια. Πρέπει να είναι ένας οργανισμός ο οποίος μέσω της Καθολικής Υπηρεσίας καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και το πιο μικρό χωριό και την πιο απομακρυσμένη περιοχή, για αυτό υπάρχει η επιδότηση της Καθολικής Υπηρεσίας και πρέπει βεβαίως να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια προσπάθειες οι οποίες δυστυχώς έχουν πάει στο βρόντο την τελευταία εξαετία και για την ψηφιοποίηση και για την ανάδειξη νέων υπηρεσιών και νέων δυνατοτήτων επικοινωνίας με τον πολίτη. Δυστυχώς, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι από τη μία κυβέρνηση η οποία λειτουργεί με μια λογική πονάει χέρι, κόβει κεφάλι, αυτό βλέπουμε αυτό το διάστημα. Επειδή για το συγκεκριμένο θέμα τις τελευταίες μέρες ασχολήθηκα πάρα πολύ και ασχολήθηκα πάρα πολύ, όχι επειδή μου κατέβηκε στο κεφάλι, επειδή δέχτηκα πάρα πολλές οχλήσεις από δημάρχους και από πολίτες της δικής μου περιοχής της Μεσσηνίας.

Για παράδειγμα κλείνει το τελευταίο κατάστημα των ΕΛΤΑ. Τα προηγούμενα 3 χρόνια κλείσανε και όλα τα άλλα καταστήματα που υπήρχαν στην περιοχή και αυτή τη στιγμή όπως μου μετέφερε και η Δήμαρχος, η οποία δεν ανήκει στο δικό μας πολιτικό χώρο αλλά βιώνει αυτή την πραγματικότητα και δέχεται τα μηνύματα από τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία δυνατότητα για τον πολίτη στον Δήμο του να εξυπηρετηθεί για πολύ βασικές στοιχειώδεις ανάγκες. Και όλο αυτό γίνεται και επειδή εγώ επικοινώνησα για να διερευνήσω το θέμα και με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Αυτό γίνεται με έναν τρόπο εντελώς βίαιο, χωρίς καμία προετοιμασία, χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς καμία δημοκρατική διαδικασία συζήτησης με τις τοπικές κοινωνίες για το πώς πάμε στην επόμενη μέρα, για το πώς γίνεται αυτή η μετάβαση, για το πώς προσαρμόζονται οι τοπικές. (…) Λέμε όχι σε μια διαδικασία διάλυσης ενός δικτύου το οποίο αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο για την ελληνική κοινωνία και κυρίως για την ελληνική περιφέρεια, για την ελληνική ύπαιθρο».

«Η κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη θα τα πούμε και αύριο (Τρίτη 04/11) στη Βουλή, ψεύδονται συνειδητά. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί το Υπερταμείο που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης του 2015, έτσι κατάφερε η τότε κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 να δημιουργήσει ένα ταμείο το οποίο το απαιτούσαν οι θεσμοί και το οποίο απαιτούσε τότε ο κ. Σόιμπλε να έχει έδρα το Λουξεμβούργο και να οδηγεί σε εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων, το οποίο τι μπορεί να κάνει; Μπορεί να κάνει όχι ιδιωτικοποιήσεις και εκποίηση, αλλά μπορεί να αξιοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου και να επενδύσει σε αυτά και να τα μεγεθύνει, να δημιουργήσει συμπράξεις, να δημιουργήσει νέα σχήματα.

Δεν είναι λοιπόν ζήτημα εκποίησης και που ψεύδεται η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο; Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι μέτοχος του Υπερταμείου είναι το υπουργείο Οικονομικών. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία απόφαση χωρίς την έγκριση του υπουργού Οικονομικών. Άρα η ευθύνη είναι πολιτική και η ευθύνη ανήκει στο υπουργείο Οικονομικών».

