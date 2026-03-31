Χατζηδάκης: «Δεν είναι ώρα για εκλογές» – Τι λέει για ΠΑΣΟΚ, κρίση και νέα μέτρα

Απορρίπτει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών η κυβέρνηση, με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει ότι «η χώρα δεν χρειάζεται αυτή την ώρα εκλογές» και να εξηγεί πως αυτή είναι και η άποψη του πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, πέρα από τους θεσμικούς λόγους που συνδέονται με την ολοκλήρωση της τετραετίας, υπάρχουν δύο επιπλέον κρίσιμοι παράγοντες: η διαχείριση της τρέχουσας κρίσης σε οικονομία, εξωτερική πολιτική και άμυνα, αλλά και η ανάγκη να τρέξουν μέσα στους επόμενους μήνες οι εκκρεμότητες που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, πριν από τη λήξη του το καλοκαίρι.

Στη συνέντευξή του στο OPEN, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται στη μέση μιας σοβαρής συγκυρίας και ότι δεν θα ήταν υπεύθυνο να στηθούν κάλπες σε μια στιγμή που απαιτούνται περαιτέρω χειρισμοί. Με αυτό το επιχείρημα επιχείρησε να κλείσει τη σχετική συζήτηση, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει κανονικά τη δουλειά της και ότι έχει μπροστά της αρκετά δύσκολα ζητήματα να διαχειριστεί.

Ξεχωριστό βάρος έδωσε και στη στάση του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφασή του να αποκλείσει μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κατά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αυτή η θέση ενισχύει στην πράξη το επιχείρημα της ΝΔ ότι ο τόπος χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση, αφού, όπως είπε, με τα σημερινά δεδομένα δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι ακόμη και πριν από την επίσημη απόφαση του συνεδρίου, οι τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη είχαν ήδη ακυρώσει αυτό το ενδεχόμενο, προσθέτοντας ότι τώρα το πολιτικό τοπίο γίνεται ακόμη πιο καθαρό ενόψει των επόμενων εκλογών.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο κ. Χατζηδάκης συνέδεσε την κυβερνητική επιχειρηματολογία για σταθερότητα με το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις εκλογές με το δίλημμα της ισχυρής κυβέρνησης απέναντι σε μια αντιπολίτευση κατακερματισμένη και χωρίς προοπτική κοινής διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να μετατρέψει την άρνηση του ΠΑΣΟΚ για συνεργασία σε πρόσθετο πολιτικό επιχείρημα υπέρ της αυτοδυναμίας.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί για το ντίζελ, τη βενζίνη, τα λιπάσματα και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια συνιστούν μια πρώτη κυβερνητική απάντηση απέναντι στις πιέσεις που προκαλεί η νέα διεθνής αστάθεια. Επέμεινε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις και ότι έχει στην άκρη πόρους για να παρέμβει ξανά, εφόσον η κρίση αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια ή πιο βαθιά χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι όσο περισσότερο κρατήσει η κρίση τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, σημειώνοντας παράλληλα πως για τον ορατό ορίζοντα δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας καυσίμων στη χώρα. Όπως είπε, το φαινόμενο είναι δυναμικό και απαιτεί καθημερινή παρακολούθηση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για ένα πιο φιλικό κράτος προς τον πολίτη, που βρίσκεται υπό συζήτηση στη Βουλή. Όπως εξήγησε, η λογική των παρεμβάσεων είναι να μπει τέλος σε γραφειοκρατικές διαδικασίες που ταλαιπωρούν καθημερινά τους πολίτες, όπως η αναζήτηση πιστοποιητικών που ήδη διαθέτει το Δημόσιο, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης της πορείας μιας αίτησης, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει πού βρίσκεται ο φάκελός του και ποιος τον χειρίζεται.

Η συνολική παρέμβασή του, πάντως, είχε σαφή πολιτικό στόχο: να αποκλείσει τα σενάρια πρόωρων εκλογών, να ενισχύσει το αφήγημα της κυβερνητικής σταθερότητας και ταυτόχρονα να δείξει ότι απέναντι στη διεθνή κρίση και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό η Νέα Δημοκρατία θα επιμείνει στη γραμμή της αυτοδυναμίας και της συνέχισης της θητείας χωρίς παρεκκλίσεις.

