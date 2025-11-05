Χατζηδάκης: Εστίαση σε απλουστεύσεις και μείωση ενεργειακού κόστους για την οικονομική ανάκαμψη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Ομιλία Κωστή Χατζηδάκη στην εκδήλωση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με θέμα «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Οικονομία – Η Συμβολή της Μεταποιητικής Βιομηχανίας».

05 Νοέ. 2025 9:53
Pelop News

Στον προγραμματισμό της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνονται ειδικά χωροταξικά σχέδια για τη βιομηχανία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, πρωτοβουλίες απλούστευσης διαδικασιών για πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για τον βιομηχανικό τομέα, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Ο υπουργός μίλησε στην στην εκδήλωση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με θέμα «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Οικονομία – Η Συμβολή της Μεταποιητικής Βιομηχανίας».

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πέρασε από μεγάλα ελλείμματα σε πρωτογενή και κανονικά πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, μειώνοντας σημαντικά το δημόσιο χρέος και μετατρέποντας την εικόνα της από «μαύρο πρόβατο» σε παράδειγμα επιτυχίας στην ΕΕ. «Η πρόοδος δεν ήταν αυτονόητη και δεν θα είναι ούτε από εδώ και πέρα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πορεία αυτή θα συνεχιστεί», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα «μικρά» μεγέθη, όπως η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα και η ενίσχυση του ανταγωνισμού, με στόχο την αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων, που παραμένουν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Η ενασχόληση με τα ‘μικρά’ είναι πιο δύσκολη από τη δημοσιονομική σταθεροποίηση και απαιτεί κατάλληλους ανθρώπους για επιμέρους αποφάσεις και διαδικασίες», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι τα νέα χωροταξικά σχέδια για βιομηχανία, ΑΠΕ και τουρισμό θα προχωρήσουν τους επόμενους μήνες, με πρώτα αποτελέσματα πριν τα Χριστούγεννα.

Το υπουργείο Ανάπτυξης υλοποιεί πρωτοβουλίες απλούστευσης βασισμένες σε προτάσεις της επιχειρηματικότητας, ενώ προετοιμάζεται ξεχωριστό νομοσχέδιο για απλούστευση αδειοδοτήσεων.

Η πλατφόρμα MITOS, που συντονίζει ο ίδιος ο υπουργός, έχει καταγράψει 4.050 διαδικασίες επαφής πολίτη-επιχειρήσεων με το Δημόσιο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σύντομα θα ξεκινήσει η απλούστευση 400 από αυτές, με προτεραιότητα σε αυτές που επηρεάζουν περισσότερο πολίτες και οικονομία. «Πρόκειται για την πιο συντονισμένη προσπάθεια καταπολέμησης της γραφειοκρατίας τα τελευταία χρόνια», δήλωσε.

Επίσης σύντομα θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις για μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, σε συνέχεια των δεσμεύσεων του πρωθυπουργού στο συνέδριο του ΣΕΒ.

Ο κ. Χατζηδάκης κατέληξε τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει αυταπάτη ότι όλα έχουν γίνει», αλλά απαιτούνται αποτελεσματικές κυβερνήσεις και σταθερότητα. «Ο κόσμος δεν ψηφίζει από ευγνωμοσύνη, αλλά βάσει προσδοκιών. Θα παρουσιάσουμε ατζέντα για το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις ταχείες παγκόσμιες εξελίξεις στην οικονομία και την τεχνολογία», είπε, παραθέτοντας και απόσπασμα από τον Θουκυδίδη για τη σημασία της σταθερότητας.
