Χατζηδάκης για αγροτικά μπλόκα: Η κυβέρνηση δεν θα μείνει θεατής

«Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο φτάνουμε στη φάση της αντιμετώπισης αυτής της πολυήμερης εκκρεμότητας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στα συνεχιζόμενα αγροτικά μπλόκα. Όπως τόνισε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, η κυβέρνηση επιθυμεί να επιλυθεί η κατάσταση ήρεμα και συναινετικά, αλλά «αν αυτό δεν συμβεί, ο νόμος θα εφαρμοστεί».

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε υπερβολική την άρνηση ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών να συμμετάσχουν σε διάλογο, σημειώνοντας ότι «ξεπερνά την κοινή λογική» και ότι οι ίδιοι πριν λίγους μήνες είχαν συζητήσει κανονικά με την κυβέρνηση. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η κατάσταση βλάπτει τόσο την εθνική οικονομία όσο και τους ίδιους τους αγρότες, οι οποίοι κινδυνεύουν να απομονωθούν από την κοινωνία.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διαχώρισε τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των αγροτοσυνδικαλιστών, υπογραμμίζοντας ότι κάποιοι δείχνουν διάθεση για διάλογο. Όπως ανέφερε, ο πρωθυπουργός είναι στη διάθεση των αγροτών εφόσον προσέλθουν συντεταγμένα, ενώ ο ίδιος και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, είναι έτοιμοι για συναντήσεις ώστε να ενημερωθούν για όλα τα ζητήματα που δεν είναι ευρέως γνωστά.

Σε ερώτηση σχετικά με την πολιτική σκηνή και τις εξελίξεις γύρω από πιθανό νέο κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία επικεντρώνεται στην αποτελεσματική διακυβέρνηση και τη σοβαρότητα, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα δεν πρέπει να χάσει την πρόοδο των τελευταίων εφτά χρόνων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



