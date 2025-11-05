Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: «Δεν έδωσα εντολές κρυφά για κλεισίματα»

Τι αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για το θέμα των ΕΛΤΑ

 

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: «Δεν έδωσα εντολές κρυφά για κλεισίματα»
05 Νοέ. 2025 11:13
Pelop News

Σε έντονο τόνο απάντησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών σχετικά με τα ΕΛΤΑ, απορρίπτοντας κατηγορίες για στοχοποίηση και «κρυφές εντολές» κλεισίματος καταστημάτων. Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι δεν αρνήθηκε ποτέ τη σύσκεψη ενημέρωσης με όλους τους συναρμόδιους υπουργούς, ούτε την ύπαρξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που επαναλάμβανε τα συζητηθέντα, χωρίς όμως να καθορίζει συγκεκριμένα καταστήματα.

Ο υπουργός τόνισε ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν ενημέρωσε έγκαιρα την κυβέρνηση για το πρόβλημα, ούτε παρουσίασε δεδομένα από Ελλάδα και εξωτερικό, ούτε ανέλυσε την αναγκαιότητα της λύσης που επιλέχθηκε. «Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης και δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιμένει στην κρισιμότητα του ζητήματος και θα προχωρήσει σε λύση που θα εξασφαλίζει την επιβίωση του οργανισμού.

«Δεν πρόκειται να δεχθώ καμία στοχοποίηση, ούτε καμία θεωρία ότι κρυφά έδωσα εντολές για κλείσιμο καταστημάτων», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι δεν θα αναλάβει ευθύνες που δεν του αναλογούν, παρόλο που έχει υλοποιήσει πολλές μεταρρυθμίσεις στο παρελθόν. «Τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή, αλλά θα πέσουν στο κενό», ανέφερε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:12 Σοκ στη Γαλλία: Οδηγός παρέσυρε πεζούς στο νησί Ολερόν – Δέκα τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση
13:09 Ο Προμηθέας υποδέχεται την Λέγκια και θέλει νίκη πρόκρισης
13:07 Πάτρα: Το Regional Growth Conference επιστρέφει το 2026 – Τρεις ημέρες διαλόγου, καινοτομίας και προοπτικής
13:02 Σωκράτης Φάμελλος: «Η νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι μήνυμα ελπίδας και προοδευτικής αλλαγής»
13:00 Πάτρα: Το 16ο Νηπιαγωγείο εκπέμπει σήμα κινδύνου – Καταγγελίες για αρουραίους και κατσαρίδες
12:56 Δ. Αχαϊα: Δείτε τα πρόστιμα για όσους καπνίζουν σε δημοτικά κτίρια
12:55 Σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ: Παραιτήσεις, εσωκομματική ένταση και καταγγελίες για «χρυσά» γραφεία και αυξήσεις
12:51 Ευρωζώνη: Απογειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης για τον Οκτώβριο
12:46 Κίνα: Κίνηση τακτικής από τον Σι, «παγώνει» τους δασμούς στους δασμούς
12:43 Πάτρα: Διήμερη εθελοντική αιμοδοσία από το Επιμελητήριο Αχαΐας στη μνήμη του Ηλία Αραβαντινού ΦΩΤΟ
12:38 Υπόθεση Novartis: Διακόπηκε για τις 10 Νοεμβρίου η δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Σαράφη» και «Κελέση»
12:37 Εκλεισε ένας κύκλος 50 χρόνων για τον Γιάννη Ψαρρά
12:35 Στην Αθήνα και σε στενό κύκλο η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη – Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα
12:32 Πομπή ταξί προς το Υπουργείο: 48ωρη απεργία και συμβολική περικύκλωση κατά της νέας ΚΥΑ
12:27 Παρίσι: Γνωστός YouTuber ο ένας ληστής του Λούβρου, τι είπαν στις απολογίες τους
12:20 Επίσκεψη Ζελένσκι στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο – Σε αναμονή για την ημερομηνία και το πρόγραμμα
12:17 «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» – Ημερίδα απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο Καλαβρύτων
12:16 Και επίσημα ο Τζαμάκος στον πάγκο του Απόλλωνα
12:12 Αγρίνιο: Μισό κιλό κάνναβης εντόπισε ο «Sporty» – Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση
12:08 Αύξηση 4% στο 10μηνο για το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ