Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: «Δεν έδωσα εντολές κρυφά για κλεισίματα»

Σε έντονο τόνο απάντησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών σχετικά με τα ΕΛΤΑ, απορρίπτοντας κατηγορίες για στοχοποίηση και «κρυφές εντολές» κλεισίματος καταστημάτων. Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι δεν αρνήθηκε ποτέ τη σύσκεψη ενημέρωσης με όλους τους συναρμόδιους υπουργούς, ούτε την ύπαρξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που επαναλάμβανε τα συζητηθέντα, χωρίς όμως να καθορίζει συγκεκριμένα καταστήματα.

Ο υπουργός τόνισε ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν ενημέρωσε έγκαιρα την κυβέρνηση για το πρόβλημα, ούτε παρουσίασε δεδομένα από Ελλάδα και εξωτερικό, ούτε ανέλυσε την αναγκαιότητα της λύσης που επιλέχθηκε. «Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης και δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιμένει στην κρισιμότητα του ζητήματος και θα προχωρήσει σε λύση που θα εξασφαλίζει την επιβίωση του οργανισμού.

«Δεν πρόκειται να δεχθώ καμία στοχοποίηση, ούτε καμία θεωρία ότι κρυφά έδωσα εντολές για κλείσιμο καταστημάτων», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι δεν θα αναλάβει ευθύνες που δεν του αναλογούν, παρόλο που έχει υλοποιήσει πολλές μεταρρυθμίσεις στο παρελθόν. «Τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή, αλλά θα πέσουν στο κενό», ανέφερε.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



