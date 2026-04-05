Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αμφιβάλλω αν η Δικαιοσύνη θα κρίνει αρνητικά τους Τσιάρα και Βαρτζόπουλο»

Στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κυβερνητικές αποφάσεις που ακολούθησαν αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ. Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε την εκτίμηση πως οι περιπτώσεις των κυρίων Τσιάρα και Βαρτζόπουλου δεν θα έχουν αρνητική έκβαση στη Δικαιοσύνη, ενώ υπογράμμισε το πολιτικό σκεπτικό πίσω από την απομάκρυνσή τους από το κυβερνητικό σχήμα.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη ελήφθη με γνώμονα τη δέουσα ευαισθησία απέναντι σε ζητήματα ηθικής τάξεως, προκειμένου να μην υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ελαστικότητας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος ειδικά στην περίπτωση του Κώστα Τσιάρα, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε πως η εμπλοκή αφορούσε παρέμβαση συνεργάτη για διευθέτηση ζημιών από την κακοκαιρία «Ιανός», με το τελικό όφελος να ανέρχεται στα 190 ευρώ.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης επιβεβαίωσε τον σχεδιασμό για τη μεταρρύθμιση του οργανισμού, με την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, μια κίνηση που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια των διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε ως κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό την απόφαση του πρώην υπουργού Κώστα Καραμανλή να μην θέσει υποψηφιότητα στις επικείμενες εκλογές.

Υπεραμύνθηκε επίσης της συνολικής πορείας της κυβέρνησης, εστιάζοντας στη μείωση της ανεργίας, την ψηφιακή μετάβαση και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τους πολίτες να κρίνουν τη συνολική εικόνα και την ικανότητα διακυβέρνησης της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



