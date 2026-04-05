Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αμφιβάλλω αν η Δικαιοσύνη θα κρίνει αρνητικά τους Τσιάρα και Βαρτζόπουλο»

Ο Κωστής Χατζηδάκης σχολιάζει τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την απομάκρυνση Τσιάρα-Βαρτζόπουλου, τονίζοντας πως οι απομακρύνσεις των δύο στελεχών υπαγορεύθηκαν από την πολιτική ευαισθησία του Πρωθυπουργού.

05 Απρ. 2026 11:25
Pelop News

Στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κυβερνητικές αποφάσεις που ακολούθησαν αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ. Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε την εκτίμηση πως οι περιπτώσεις των κυρίων Τσιάρα και Βαρτζόπουλου δεν θα έχουν αρνητική έκβαση στη Δικαιοσύνη, ενώ υπογράμμισε το πολιτικό σκεπτικό πίσω από την απομάκρυνσή τους από το κυβερνητικό σχήμα.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη ελήφθη με γνώμονα τη δέουσα ευαισθησία απέναντι σε ζητήματα ηθικής τάξεως, προκειμένου να μην υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ελαστικότητας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος ειδικά στην περίπτωση του Κώστα Τσιάρα, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε πως η εμπλοκή αφορούσε παρέμβαση συνεργάτη για διευθέτηση ζημιών από την κακοκαιρία «Ιανός», με το τελικό όφελος να ανέρχεται στα 190 ευρώ.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης επιβεβαίωσε τον σχεδιασμό για τη μεταρρύθμιση του οργανισμού, με την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, μια κίνηση που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια των διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε ως κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό την απόφαση του πρώην υπουργού Κώστα Καραμανλή να μην θέσει υποψηφιότητα στις επικείμενες εκλογές.

Υπεραμύνθηκε επίσης της συνολικής πορείας της κυβέρνησης, εστιάζοντας στη μείωση της ανεργίας, την ψηφιακή μετάβαση και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τους πολίτες να κρίνουν τη συνολική εικόνα και την ικανότητα διακυβέρνησης της χώρας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
