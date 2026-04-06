Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά επιτάχυνση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά ο Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι χρειάζεται καθαρή εικόνα χωρίς σκιές συγκάλυψης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συνέδεσε την υπόθεση με την ανάγκη θεσμικής διαχείρισης, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόταση Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.

Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά επιτάχυνση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
06 Απρ. 2026 14:18
Pelop News

Την ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε δημόσια παρέμβασή του για τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως ανέφερε, ζητούμενο είναι να προχωρήσει γρήγορα η διερεύνηση ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα, ειδικά σε μια υπόθεση που έχει ήδη αποκτήσει έντονη πολιτική φόρτιση.

Σύμφωνα με όσα είπε, τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η υπόθεση αφορούν το 2021 και προέκυψαν από νόμιμες επισυνδέσεις των διωκτικών αρχών, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ακολούθησε στη συνέχεια. Ο ίδιος επέμεινε ότι, ακριβώς επειδή το ζήτημα έχει τόσο ισχυρή πολιτική διάσταση, όσοι εμπλέκονται θεσμικά οφείλουν να κινηθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα, ώστε να μην παραμένει για μεγάλο διάστημα ανοιχτό ένα τόσο βαρύ πολιτικό μέτωπο.

Ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε και στο θέμα της άρσης ασυλίας, λέγοντας ότι οι ίδιοι οι βουλευτές θα τη ζητήσουν, κάτι που -όπως σημείωσε- είναι προς τιμήν τους. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η άρση ασυλίας δεν σημαίνει αυτομάτως και παραπομπή σε δίκη, καθώς προηγείται η παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας και στη συνέχεια η απόφαση για το αν θα υπάρξει ή όχι περαιτέρω ποινική εξέλιξη.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι οποιαδήποτε διαφορετική στάση από την κυβερνητική πλευρά σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση συγκάλυψης. Γι’ αυτό, όπως είπε, ο στόχος είναι η διαχείριση της υπόθεσης να γίνει θεσμικά και υπεύθυνα, με τρόπο που να μην αφήνει περιθώριο για αμφισβήτηση των προθέσεων της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος, τέλος, στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για μια ευρύτερη επανεκκίνηση. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη ιδέα δεν εμφανίζεται στον ελληνικό δημόσιο διάλογο, ενώ παρέπεμψε και σε ευρωπαϊκά παραδείγματα, υπογραμμίζοντας ότι το κρίσιμο σε κάθε περίπτωση είναι να εξετάζεται αν υπάρχει παρανομία ή όχι και να ανοίξει μια πιο ουσιαστική συζήτηση για τον ρόλο του βουλευτή και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.

