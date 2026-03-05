Χατζηδάκης για τη Μέση Ανατολή: «Δεν υπάρχει ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας για την Ελλάδα»

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση «με σοβαρότητα και χωρίς ιδεοληψίες», όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στις ενεργειακές αγορές, σημειώνοντας ότι η εικόνα μέχρι στιγμής δεν προκαλεί ανησυχία για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Όπως εξήγησε, περίπου το 25% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου περνά από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το υπόλοιπο 75% δεν επηρεάζεται από την περιοχή, γεγονός που περιορίζει τον βαθμό έκθεσης της παγκόσμιας αγοράς σε ενδεχόμενες διαταραχές.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, τόνισε ότι οι τιμές παραμένουν αρκετά χαμηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε, πρόσφατα η τιμή αυξήθηκε από 39 σε 43 ευρώ, χωρίς όμως να φτάνει σε ανησυχητικά επίπεδα.

Για τα καύσιμα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι καταγράφεται άνοδος κυρίως στο ντίζελ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι στην Ελλάδα σημαντικό μέρος της τελικής τιμής στην αντλία αφορά φορολογικές επιβαρύνσεις. Κατά συνέπεια, η επίδραση των διεθνών αυξήσεων εκτιμάται ότι θα είναι συγκριτικά μικρότερη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα ενεργειακής επάρκειας ή ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς.

Σενάρια για ενδεχόμενες αναταράξεις

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ακόμη ότι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού το οικονομικό επιτελείο έχει επεξεργαστεί εναλλακτικά σενάρια για πιθανές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ακόμη και για το ενδεχόμενο η τιμή του πετρελαίου να φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Όπως διευκρίνισε, η επίδραση ενός τέτοιου σεναρίου στον προϋπολογισμό θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, παράγοντες που προς το παρόν δεν μπορούν να προβλεφθούν με βεβαιότητα.

«Η Ελλάδα δεν είναι αναμεμειγμένη στον πόλεμο»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο, ενώ παράλληλα στηρίζει τις συμμαχίες της και βρίσκεται δίπλα στην Κύπρο.

Όπως σημείωσε, οι επιθέσεις που σημειώθηκαν φαίνεται να είχαν ως στόχο τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο, γεγονός που –όπως είπε– κατέστησε αναγκαία την άμεση κινητοποίηση.

Αναφερόμενος τέλος στις δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα περί drones που κατευθύνονταν προς την Κρήτη, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει ήδη διαψεύσει το σχετικό ενδεχόμενο.

«Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία», είπε, καλώντας να αποφευχθεί η καλλιέργεια κλίματος ανησυχίας. «Κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, αλλά χρειάζεται ψυχραιμία και σοβαρότητα», πρόσθεσε.

