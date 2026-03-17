Χατζηδάκης: «Η Ελλάδα δεν θα λάβει μέρος στον πόλεμο» – Τι είπε για στήριξη, ναυτιλία και τουρισμό

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ξεκαθαρίζοντας σε σημερινές και χθεσινοβραδινές τηλεοπτικές του παρεμβάσεις ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να λάβει μέρος στον πόλεμο. Τόνισε, ωστόσο, ότι η χώρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε συνεργασία με τους εταίρους της, με βασική προτεραιότητα την προστασία της ελληνικής και ελληνόκτητης ναυτιλίας, αλλά και τη διατήρηση της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στη στάση που έχει κρατήσει η Αθήνα απέναντι στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε ουσιαστική και όχι μόνο συμβολική στήριξη. Όπως είπε, έχουν ήδη σταλεί δύο φρεγάτες και τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη, ενώ παράλληλα ενισχύεται η επιχείρηση «Ασπίδες», στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει με το Πολεμικό Ναυτικό στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και όχι στα Στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ελληνική στάση κινείται σταθερά στο πλαίσιο των αρχών του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για τους πολίτες, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα είναι παρούσα, όπως είχε συμβεί τόσο στην περίοδο της πανδημίας όσο και στην ενεργειακή κρίση του 2022. Έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση εξεταστεί θα είναι στοχευμένη και περιορισμένη χρονικά, με βάση τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας και τα διαφορετικά σενάρια που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο.

Όπως εξήγησε, ο κυβερνητικός σχεδιασμός κινείται σε τρία επίπεδα. Πρώτο μέλημα είναι η διασφάλιση της επάρκειας αγαθών, για την οποία, όπως είπε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεύτερος άξονας είναι η αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, με φόντο τα μέτρα για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Τρίτος στόχος είναι η στήριξη των πολιτών που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιχείρησε, παράλληλα, να απαντήσει στις αντιδράσεις που έχουν διατυπωθεί για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, υποστηρίζοντας ότι η σχετική απόφαση δεν ήταν αυθαίρετη αλλά βασίστηκε σε πραγματικά στοιχεία της αγοράς. Σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους κλάδους, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα κινηθεί δογματικά, αλλά δεν πρόκειται και να επιτρέψει, όπως είπε, φαινόμενα κερδοσκοπίας στο όνομα της κρίσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τουρισμό, εμφανιζόμενος καθησυχαστικός ως προς τις μέχρι τώρα επιπτώσεις της κρίσης. Σύμφωνα με όσα είπε, οι κρατήσεις δεν έχουν παρουσιάσει ουσιαστική κάμψη, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία εξακολουθούν να δείχνουν θετική εικόνα για τη φετινή χρονιά. Υπενθύμισε ότι το 2025 έκλεισε με ρεκόρ 38 εκατομμυρίων αφίξεων, ότι ο Δεκέμβριος κατέγραψε αύξηση 49% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ και τους πρώτους μήνες του 2026 η κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας παραμένει ανοδική.

Σε ό,τι αφορά την οικονομία και την παραγωγή, ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε επίσης στην ανάγκη στήριξης της ενεργοβόρου βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και άρα τις θέσεις εργασίας. Υπενθύμισε ότι έχουν προηγηθεί παρεμβάσεις για το αγροτικό τιμολόγιο, ενώ για τα νοικοκυριά επικαλέστηκε τη μείωση των τιμών στην ενέργεια, σημειώνοντας ότι τα κυμαινόμενα τιμολόγια αυτόν τον μήνα είναι μειωμένα κατά 23%.

Κλείνοντας, παραδέχθηκε ότι όσο περισσότερο διαρκεί και οξύνεται η κρίση, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι αρνητικές συνέπειες τόσο για τη διεθνή όσο και για την ελληνική οικονομία. Αντιπαραβάλλοντας τη θέση της κυβέρνησης με τις φωνές που, όπως είπε, ζητούν εύκολες λύσεις είτε στην εξωτερική πολιτική είτε στα δημοσιονομικά, υποστήριξε ότι η Αθήνα επιλέγει να κινηθεί με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συγκράτηση, ώστε να παραμείνει σε θέση να στηρίξει τους πολίτες εφόσον χρειαστεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



