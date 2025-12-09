Χατζηδάκης: Η Ελλάδα γίνεται βασική πύλη εισόδου αμερικανικού LNG σε ΝΑ και Κεντρική Ευρώπη

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο Capital Link της Νέας Υόρκης τόνισε ότι η χώρα μας είναι «μία από τις ισχυρότερες οικονομικές ανατροπές στην Ευρώπη»

09 Δεκ. 2025
Η Ελλάδα μετατρέπεται σε κεντρική πύλη εισόδου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, ενώ παράλληλα καταγράφει μία από τις ισχυρότερες οικονομικές ανατροπές στην ήπειρο, τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κατά τον χαιρετισμό του στο επίσημο γεύμα του 27ου Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

«Η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις ισχυρότερες οικονομικές ανατροπές στην Ευρώπη», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης, επικαλούμενος την ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους –τη μεγαλύτερη στην ιστορία της Ευρωζώνης–, τη μείωση 83 φόρων από το 2019, την αύξηση των επενδύσεων κατά 96% την περίοδο 2019-2025 και ρυθμό ανάπτυξης υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. «Το ΔΝΤ το βλέπει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το βλέπει, οι οίκοι αξιολόγησης το γνωρίζουν, το Bloomberg και το Economist το υπογραμμίζουν», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μεγάλες αμερικανικές επενδύσεις (Microsoft, Google, Amazon, Cisco) και στη συμφωνία με τη Venture Global, η οποία, όπως είπε, «καθιστά την Ελλάδα βασική πύλη εισόδου της αμερικανικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη», ενισχύοντας τη γεωπολιτική θέση της χώρας και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Ο Αναπληρωτής Υφυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Τζόσουα Βολζ, που μίλησε στην ίδια εκδήλωση, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει χώρα που θα διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο από την Ελλάδα» στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2027. Χαρακτήρισε τις ελληνο-αμερικανικές ενεργειακές συμφωνίες κρίσιμες για την αποτροπή «κακόβουλου ενεργειακού εξαναγκασμού» και τόνισε την ανάγκη μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές LNG και στον κάθετο διάδρομο από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος εξήρε το σχήμα 3+1 (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ + ΗΠΑ) και χαρακτήρισε την ελληνο-αμερικανική συνεργασία «αναβαθμισμένη, καθοδηγούμενη από γεωπολιτική αναγκαιότητα, πολιτική ευθυγράμμιση και ισχυρές προσωπικότητες και στις δύο πλευρές».

