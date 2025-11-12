Χατζηδάκης: «Η ελληνική βιομηχανία αντέχει και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας»

Ο Κωστής Χατζηδάκης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Ελληνικά Καλώδια και μίλησε για τη δυναμική και τις επενδύσεις της ελληνικής βιομηχανίας.

12 Νοέ. 2025 19:11
Pelop News

Τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ελληνικά Καλώδια στην Κόρινθο επισκέφθηκε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την ολοκλήρωση των νέων μονάδων του εργοστασίου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Χατζηδάκης ξεναγήθηκε στους χώρους παραγωγής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιοχάλκο, Ιωάννη Στασινόπουλο, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Cenergy Holdings, Αλέξη Αλεξίου. Ενημερώθηκε αναλυτικά για τις πρόσφατες επενδύσεις, τη λειτουργία των νέων μονάδων και τη σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «οι Έλληνες είμαστε πρωταθλητές ακόμη και σε τομείς που δεν φανταζόμαστε». Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην Ελληνικά Καλώδια, την οποία χαρακτήρισε ως «μια δυναμική και καινοτόμα επιχείρηση που συμμετέχει σε ενεργειακά έργα διεθνούς επιπέδου», όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Πελοποννήσου – Κρήτης.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε σημαντική επέκταση των εγκαταστάσεών της με νέες επενδύσεις και προσλήψεις, απασχολώντας σήμερα περίπου 1.200 εργαζομένους.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε ότι η ελληνική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, ενώ έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας. Όπως υπογράμμισε, αυτό είναι αποτέλεσμα τόσο της προσπάθειας των επιχειρήσεων όσο και της φιλοεπενδυτικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στις βιομηχανίες, ιδίως στις ενεργοβόρες, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας.

«Η ελληνική βιομηχανία είναι όρθια και τη στηρίζουμε στην πράξη», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

