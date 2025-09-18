Χατζηδάκης: «Η βασική μας δουλειά είναι οι μεταρρυθμίσεις»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισημαίνει την ανάγκη συνέχισης μεταρρυθμίσεων, την πρόοδο στην οικονομία και τη διαχείριση του μεταναστευτικού, υπενθυμίζοντας το ιστορικό όραμα της ΝΔ

Χατζηδάκης: «Η βασική μας δουλειά είναι οι μεταρρυθμίσεις»
18 Σεπ. 2025 10:08
Pelop News

Σε συνέντευξη στην ΕΡΤ, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε ότι η κύρια προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προώθηση μεταρρυθμίσεων, με στόχο να γίνουν 25 σημαντικές αλλαγές το δεύτερο εξάμηνο, περίπου μία ανά εβδομάδα.

Για το μεταναστευτικό, επισήμανε ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, με εμφανή μείωση των ροών, ενώ υπογράμμισε ότι απαιτείται η σωστή διαχείριση των προσφύγων, με κατάλληλες υποδομές και χωρίς επιβάρυνση στον κοινωνικό ιστό.

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι η ΝΔ προηγείται σημαντικά και ότι η κυβέρνηση πρέπει να επικεντρώνεται στην πρακτική δουλειά και τις μεταρρυθμίσεις, που δικαιώνουν το έργο της και επιτρέπουν να πει ότι «είπαμε και κάναμε».

Για τα οικονομικά στοιχεία και την ανάπτυξη, τόνισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα χειραγώγησης των στατιστικών στοιχείων, ενώ αναφέρθηκε στις επενδύσεις, την αύξηση των εξαγωγών και τη μείωση της ανεργίας ως δείγματα της προόδου της χώρας.

Ο αντιπρόεδρος επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει το όραμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ένα κόμμα που εκτείνεται από τη δημοκρατική δεξιά έως την κεντροαριστερά, και υπογράμμισε τη σημασία της συνέχειας και της σταθερότητας στην πολιτική του κόμματος.

Σχετικά με την υγειονομική πολιτική και τη στεγαστική στήριξη, ανακοίνωσε ότι θα καταβληθούν ενοίκια σε δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ για την οικονομία τόνισε ότι τα πλεονάσματα προκύπτουν από υψηλότερη ανάπτυξη και επιτυχίες στην πάταξη της φοροδιαφυγής.
