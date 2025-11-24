Χατζηδάκης: Με τεχνητή νοημοσύνη η μεγάλη απλοποίηση διαδικασιών στο Δημόσιο μέσω της πλατφόρμας MITOS

Τη σταδιακή απλοποίηση και κατάργηση χιλιάδων γραφειοκρατικών διαδικασιών στο Δημόσιο, αυτή τη φορά με τη συστηματική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο συνέδριο The FORTUNE GREECE CEO Initiative 2025. Όπως σημείωσε, η χρήση ΑΙ στην πλατφόρμα MITOS αποτελεί την πρώτη πλήρως θεσμοθετημένη εφαρμογή της σε τέτοια κλίμακα.

«Η απλούστευση των διαδικασιών για πολίτες και επιχειρήσεις θα στηριχθεί και στην τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά η Ελλάδα προχωρά σε νομοθετική πρωτοβουλία που ενσωματώνει το ΑΙ στον πυρήνα της δημόσιας διοίκησης», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχες τεχνολογίες είχαν χρησιμοποιηθεί ήδη σε επιμέρους εφαρμογές, όπως στην επιτάχυνση της απονομής συντάξεων στον ΕΦΚΑ.

Η πλατφόρμα MITOS, που δημιουργήθηκε την προηγούμενη τετραετία, έχει καταγράψει 4.050 διαδικασίες του Δημοσίου, οι οποίες θα απλοποιηθούν ή θα καταργηθούν με νέο νομοθέτημα που βρίσκεται υπό επεξεργασία.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η χώρα οφείλει να περάσει στην επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, τις start-ups και την τεχνητή νοημοσύνη. Υπενθύμισε ότι στο τέλος του 2023 ψηφίστηκε νόμος με ιδιαίτερα ευνοϊκές προβλέψεις για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ ήδη προχωρούν σημαντικές νέες υποδομές όπως το «εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης ΦΑΡΟΣ» και το data center της ΔΕΗ στην Κοζάνη.

Παράλληλα, μίλησε για τους τομείς της οικονομίας που μπορούν να αξιοποιήσουν το νέο τεχνολογικό περιβάλλον, όπως η φαρμακοβιομηχανία, η αγροδιατροφή, τα logistics, η ρομποτική και η αμυντική βιομηχανία, που καταγράφουν δυναμική ανάπτυξη.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και σοβαρής συνέχειας της προσπάθειας, αλλά και τη σημασία συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα: «Όπως πετύχαμε τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, έτσι πρέπει να καταφέρουμε και στο νέο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Το κράτος έχει ρόλο, αλλά χρειάζεται να ακολουθήσουν και οι επιχειρήσεις – ιδιαίτερα οι μικρότερες, για τις οποίες η τεχνολογική μετάβαση είναι ακόμη πιο κρίσιμη».

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό για να συμμετέχει ενεργά στη νέα εποχή: «Σε λίγο θα μιλάμε για τον κόσμο πριν και μετά την τεχνητή νοημοσύνη. Η χώρα μας μπορεί και πρέπει να είναι παρούσα σε αυτή την επανάσταση».

