Χατζηδάκης: Οι πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων ξεκινούν μετά τις 20 Οκτωβρίου

Οι αιτήσεις για τις επιδοτήσεις των αγροτών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και η προθεσμία λήγει στις 20 Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η επεξεργασία των δηλώσεων από την ΑΑΔΕ, ακολουθούμενη από την καταβολή των πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Αυτήν την ώρα που μιλάμε, βρισκόμαστε στις αρχές Οκτωβρίου, και συνεχίζονται οι αιτήσεις για τη βασική επιδότηση, η οποία παραδοσιακά καταβάλλεται στα τέλη Οκτωβρίου. Μετά τη λήξη της παράτασης, στις 20 Οκτωβρίου, θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν η επεξεργασία των δηλώσεων και αμέσως μετά οι πληρωμές, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του πρωθυπουργού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι η κυβέρνηση κινείται με ταχύτητα αλλά και προσοχή, ώστε να αποφευχθούν λάθη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κυρώσεις ή αναστολή πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς όμως να υπάρξει απώλεια αξιοπιστίας, κάτι που θα έφερνε νέα πρόστιμα ή ακόμη και μερική αναστολή των επιδοτήσεων. Καταλαβαίνουμε τις ανάγκες των αγροτών, αλλά μια επιπόλαιη κίνηση θα έκανε τα πράγματα χειρότερα. Τώρα μπαίνουν οι βάσεις ώστε στο μέλλον να μην έχουμε προβλήματα», υπογράμμισε.

Πρώτες πληρωμές και αποζημιώσεις

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου καταβλήθηκε η πρώτη αποζημίωση από τον περασμένο Ιούνιο σε 4.000 παραγωγούς, ενώ μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες θα πληρωθούν:

τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης του 2024,

οι επιδοτήσεις για οίνο και μελισσοκομία,

καθώς και οι δόσεις του 2022 και 2024 για τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική μελισσοκομία.

Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια οι αποζημιώσεις για φερτά υλικά, ευλογιά και ζωοτροφές, όπως διευκρίνισε.

Ταμείο Ανάκαμψης και απορρόφηση κονδυλίων

Αναφερόμενος στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε πως η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα στην έκτη και όγδοη θέση.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι η πορεία θα συνεχιστεί θετικά, όπως έχει επισημάνει και ο αρμόδιος υπουργός. Η προσπάθεια είναι πάντα οπισθοβαρής, καθώς τα περισσότερα ορόσημα εκπληρώνονται στο τέλος της διαδρομής. Με τη μέθοδο του overbooking, έργα που καθυστερούν μπορούν να αντικατασταθούν άμεσα από άλλα, ώστε να μην χαθεί κανένα κονδύλι», εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης.

