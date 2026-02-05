Χατζηδάκης: «Παρεμβάσεις κοινής λογικής» για να σταματήσουν οι «ιστορίες καθημερινής τρέλας»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε σήμερα στην ΕΡΤ το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του «βαθέος κράτους», χαρακτηρίζοντας τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις «παρεμβάσεις κοινής λογικής» που στοχεύουν να βάλουν τέλος στις «ιστορίες καθημερινής τρέλας» που ταλαιπωρούν τους πολίτες.

Όπως τόνισε, το νομοσχέδιο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προηγούμενων παρεμβάσεων για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, όπως:

ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Δημοσίου

η επιτάχυνση απονομής συντάξεων στον ΕΦΚΑ

τα τηλεφωνικά κέντρα 1555 (Εργασίας) και 1566 (Υγείας)

η προώθηση του Κτηματολογίου

η αξιολόγηση στο Δημόσιο

η μετάβαση αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Οι βασικότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου

Τέλος στις διεκδικήσεις ακινήτων με οθωμανικά φιρμάνια Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε περιπτώσεις όπου «το Δημόσιο διεκδικούσε ολόκληρη την πόλη της Σαρωνίδας ή πολυκατοικίες στην Καρδίτσα», χαρακτηρίζοντάς τες «κωμικοτραγικές».

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε περιπτώσεις όπου «το Δημόσιο διεκδικούσε ολόκληρη την πόλη της Σαρωνίδας ή πολυκατοικίες στην Καρδίτσα», χαρακτηρίζοντάς τες «κωμικοτραγικές». Κατάργηση πιστοποιητικών που ήδη κατέχει το Δημόσιο Σε περίπου 30 συχνές περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά αντικαθίστανται με υπεύθυνες δηλώσεις. «Δεν γίνεται το Δημόσιο να έχει τα στοιχεία και να στέλνει τον πολίτη να τα μαζεύει από υπηρεσία σε υπηρεσία», δήλωσε. Προβλέπονται αυξημένες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για όσους επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τη ρύθμιση.

Σε περίπου 30 συχνές περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά αντικαθίστανται με υπεύθυνες δηλώσεις. «Δεν γίνεται το Δημόσιο να έχει τα στοιχεία και να στέλνει τον πολίτη να τα μαζεύει από υπηρεσία σε υπηρεσία», δήλωσε. Προβλέπονται αυξημένες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για όσους επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τη ρύθμιση. Υποχρεωτική ανάρτηση εγκυκλίων και στις ιστοσελίδες των υπουργείων Πέρα από τη Διαύγεια, οι εγκύκλιοι πρέπει να αναρτώνται και στις επίσημες ιστοσελίδες. Αν δεν αναρτηθούν έγκαιρα, δεν ισχύουν.

Πέρα από τη Διαύγεια, οι εγκύκλιοι πρέπει να αναρτώνται και στις επίσημες ιστοσελίδες. Αν δεν αναρτηθούν έγκαιρα, δεν ισχύουν. Συμβολαιογράφοι ως one-stop shop στις μεταβιβάσεις ακινήτων Οι συμβολαιογράφοι θα αναλαμβάνουν τη συλλογή εγγράφων, την υποβολή δηλώσεων και την πληρωμή φόρων/τελών. Στόχος η μείωση κόστους, η επιτάχυνση διαδικασιών και η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας (σύμφωνα με εκθέσεις Παγκόσμιας Τράπεζας).

Οι συμβολαιογράφοι θα αναλαμβάνουν τη συλλογή εγγράφων, την υποβολή δηλώσεων και την πληρωμή φόρων/τελών. Στόχος η μείωση κόστους, η επιτάχυνση διαδικασιών και η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας (σύμφωνα με εκθέσεις Παγκόσμιας Τράπεζας). Ηλεκτρονική παρακολούθηση αιτημάτων Ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει online σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημά του, ποιος υπάλληλος το χρεώθηκε και ποια είναι η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει online σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημά του, ποιος υπάλληλος το χρεώθηκε και ποια είναι η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης. Αξιοποίηση πιστοποιημένων επαγγελματιών Επέκταση του μοντέλου του ΕΦΚΑ σε άλλους τομείς (π.χ. αγροτικές επιδοτήσεις μέσω γεωπόνων, κτηνιάτρων, λογιστών), για ταχύτερη εξυπηρέτηση και χαμηλότερο κόστος.

Για τη Συνταγματική αναθεώρηση

Σε ερώτηση για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε τη Συνταγματική αναθεώρηση «πολύ μεγάλη ευκαιρία για επανεκκίνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και για να χτιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης». Ταυτόχρονα κάλεσε την αντιπολίτευση σε «στοιχειώδη υπευθυνότητα», υπενθυμίζοντας θεσμικές βελτιώσεις που έχουν ήδη γίνει (τακτικές συνεδριάσεις Υπουργικού, έγκαιρες απαντήσεις σε ερωτήσεις, περιορισμός εκπρόθεσμων τροπολογιών, αλλαγή συστήματος επιλογής ηγεσίας Δικαιοσύνης, διαφορετική λειτουργία δημόσιας τηλεόρασης).

«Δεν έχει συνωμοτήσει υπέρ της κυβέρνησης η Κομισιόν και οι διεθνείς οργανισμοί που αναγνωρίζουν πρόοδο, αλλά και προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν», κατέληξε.

