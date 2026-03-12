Χατζηδάκης: Προληπτικά τα νέα μέτρα για καύσιμα και τρόφιμα

Ως μια προληπτική ενέργεια απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας χαρακτήρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τα νέα μέτρα που εισάγουν πλαφόν στα κέρδη εταιρειών εμπορίας καυσίμων και σούπερ μάρκετ, σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει τις διεθνείς εξελίξεις ή τον παγκόσμιο πληθωρισμό, αλλά είναι καθήκον της να παρέμβει ώστε να αποφευχθούν αυξήσεις τιμών που δεν δικαιολογούνται από τις συνθήκες. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων έχουν περιθώριο κέρδους περίπου 5 λεπτά το λίτρο, ενώ τα πρατήρια διατηρούν μέσο κέρδος 12 λεπτών ανά λίτρο.

«Λέμε ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου τα περιθώρια κέρδους θα παραμείνουν σταθερά. Σε περίπτωση παρατυπιών ή παράνομων πρακτικών, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000.000 ευρώ για τα σούπερ μάρκετ», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι υπάρχει ειδική ρύθμιση για τα νησιά.

Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την αγορά και θα προσαρμόσει τη στρατηγική της ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Σε περίπτωση ακραίων φαινομένων σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, όπως συνέβη με την ενεργειακή κρίση, θα απαιτηθεί παρέμβαση της Ευρώπης.

«Θα κινηθούμε όπως πρέπει και όταν πρέπει, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και τον προϋπολογισμό», κατέληξε ο αντιπρόεδρος, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω μέτρα.

