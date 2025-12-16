Χατζηδάκης προς αγρότες: Ανοιχτός ο διάλογος, όχι υποσχέσεις χωρίς όρια

Νέο μήνυμα διαλόγου προς τους αγρότες απηύθυνε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι εφικτή η ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που τίθενται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει διαθέσιμη για συζητήσεις, χωρίς –όπως είπε– να «εμφανίζεται ως Άη Βασίλης».

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δεν έχει επιλέξει τη σύγκρουση με τον αγροτικό κόσμο, επισημαίνοντας ότι η πόρτα του διαλόγου παραμένει ανοιχτή τόσο από τον ίδιο όσο και από τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους αγροτών, ενώ και ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει έτοιμος να συναντηθεί μαζί τους.

Αγροτικά αιτήματα και όρια παρεμβάσεων

Αναφερόμενος στα αιτήματα των αγροτών, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι ορισμένα από αυτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, φέρνοντας ως παράδειγμα τις εγγυημένες τιμές, οι οποίες –όπως είπε– δεν προβλέπονται σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν περιθώρια συζήτησης για ζητήματα όπως η ενίσχυση της κάλυψης από τον ΕΛΓΑ και η βελτίωση του μηχανισμού επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς να δημιουργούνται περιθώρια καταχρήσεων.





ΟΠΕΚΕΠΕ και πληρωμές επιδοτήσεων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κρίση που προέκυψε φέτος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ως προϋπόθεση την ένταξή του στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή καταβολή των επιδοτήσεων. Όπως είπε, μετά από διαπραγματεύσεις με τις ευρωπαϊκές αρχές εγκρίθηκε σχέδιο δράσης, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, από τις αρχές του έτους έχουν καταβληθεί πάνω από 3,1 δισ. ευρώ σε ενισχύσεις, ενώ έως το τέλος του μήνα το συνολικό ποσό αναμένεται να φτάσει τα 3,8 δισ. ευρώ.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε επίσης ότι τα αδιάθετα κονδύλια των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων δεν θα χαθούν, αλλά θα ανακατανεμηθούν σε ομάδες παραγωγών που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κτηνοτρόφοι, σιτοπαραγωγοί και βαμβακοπαραγωγοί, με στόχο τη στήριξη πραγματικών παραγωγών και την αποφυγή επιστροφής χρημάτων στις Βρυξέλλες.

Σε ό,τι αφορά το κόστος ενέργειας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι η ΔΕΗ εξετάζει πρόσθετες διευκολύνσεις για τον αγροτικό τομέα. Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις αυτές θα κινηθούν σε συγκεκριμένο πλαίσιο, χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και χωρίς υπερβολές.

