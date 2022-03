Χατζηβρέττας: «Τα παιδιά χρειάζονται έμπνευση και καθοδήγηση»

Η ακαδημία ΔΕΚΑ, που ιδρύθηκε το 2015, πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου στην πρώτη διοργάνωση Rising Stars U18, η τελική φάση της οποίας φιλοξενήθηκε στο Promitheas Park και εξελίχτηκε σε μια μεγάλη γιορτή για το μπάσκετ.

Όμως ποια είναι αυτή η ακαδημία που έχει ξεπεράσει στη Θεσσαλονίκη παραδοσιακές δυνάμεις όπως ο ΠΑΟΚ και ο Αρης;

Πώς λειτουργεί και τι θα γίνει με το μεγάλο της αστέρι, τον 16χρονο Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, για τον οποίο ήδη ερίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός;

Τις απαντήσεις τις έδωσε ο ιδρυτής της ΔΕΚΑ και παλιός διεθνής άσος του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού Νίκος Χατζηβρέττας, που μίλησε για όλα στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» τονίζοντας: «Στην ακαδημία μας αγαπάμε το μπάσκετ, όλοι οι προπονητές είναι αφοσιωμένοι στην ομάδα, το ίδιο και τα παιδιά και κάνουμε μαζί μία πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν είναι εύκολο. Είναι επίπονο, είναι δύσκολο, αλλά άμα έχεις το μεράκι προχωράς. Τα παιδιά χρειάζονται έμπνευση και καθοδήγηση. Νομίζω ότι εμείς προσπαθούμε να κάνουμε στον Εύοσμο, στην ομάδα μας ότι καλύτερο γίνεται».

-Πόσα παιδιά έχει η ακαδημία σας;

«Περίπου 400 με 450 παιδιά. Η έδρα μας είναι στο Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Εχουμε πολύ κόσμο απ’ όλη τη Δυτική πλευρά της πόλης και είμαστε πολύ χαρούμενοι που η ομάδα μας έχει αυτή την εικόνα».

-Τα φώτα και δικαιολογημένα πέφτουν επάνω στον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, που εκτιμάτε ότι μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί;

«Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ είναι ένα παιδί που έχει πολλές δυνατότητες. Ενα ταπεινό παιδί. Το σημαντικό είναι ότι ακούει τους προπονητές του και νομίζω ότι συνεχίζοντας έτσι, με το να ακούει τους προπονητές του και παραμένοντας ταπεινός θα προχωρήσει και θα κάνει τα όνειρα του πραγματικότητα. Όμως όλα τα παιδιά στην ομάδα μας είναι παιδιά που πιστεύουν στο σεβασμό και στην πειθαρχία, γιατί μέσα από αυτά τα στοιχεία και τη σωστή νοοτροπία χτίζονται τα πάντα».

-Έχετε παίξει μπάσκετ στο υψηλότερο επίπεδο, σας είδαμε στον τελικό με τον Ολυμπιακό να χειροκροτάτε σε ένα άστοχο σουτ ή σε λάθος προσπάθεια και ήσασταν ήρεμος όταν η ομάδα σας έκανε σωστά πράγματα στο παρκέ…

«Εγώ προσωπικά και οι προπονητές μας ζούμε τα παιχνίδια. Προσπαθούμε κάθε φορά να βοηθούμε τα παιδιά όσο περισσότερο γίνεται. Παράλληλα δεν ξεχνάμε ότι οι παίκτες είναι πάντα οι πρωταγωνιστές. Είμαστε δίπλα στα παιδιά για ότι χρειαστούν και απολαμβάνουμε το παιχνίδι τους. Όταν χρειάζονται βοήθεια είμαστε πάντα εκεί και πιστεύουμε στην εξέλιξή τους. Η ομάδα μας είναι μία ακαδημία. Τα παιδιά είναι μαζί από τις ηλικιακές κατηγορίες Μίνι και Προμίνι και είναι μεγάλη χαρά για εμάς και μεγάλη ευχαρίστηση να τα βλέπουμε να αγωνίζονται σε αυτό το επίπεδο».

-Ποιος είναι ο στόχος της ακαδημία σας;

«Αυτό που υπάρχει και βιώνουμε τώρα, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Αφοσίωση στη δουλειά. Από εκεί και πέρα θα ζούμε στιγμές όπως στην τελική φάση του Rising Stars στην Πάτρα, αλλά και στιγμές που δεν θα είμαστε τόσο δυνατοί. Ομως πάντα και κάθε φορά θα προσπαθούμε να παίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε και να παρουσιάζουμε κάτι όμορφο στο παρκέ, που θα στηρίζεται στο σύνολο και στην ομαδική δουλειά».

-Ήρθατε για πρώτη φορά στην Πάτρα, ως παράγοντας, τί αίσθηση σας άφησαν οι εγκαταστάσεις του Προμηθέα;

«Είναι πραγματικά εκπληκτικές και αξίζουν συγχαρητήρια στον κ. Λιόλιο και στον Προμηθέα. Θα πρέπει πολλοί να παραδειγματιστούν για να αναβαθμιστεί το άθλημα μας. Εντυπωσιάστηκα, αν και γνώριζα και είχα ακούσει πολύ καλά λόγια. Ομως από κοντά επαναλαμβάνω εντυπωσιάστηκα. Ειδικά για την Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιες εγκαταστάσεις».

-Ως παίκτης από τις επισκέψεις παλαιότερα στην Πάτρα ως αντίπαλος του Απόλλωνα τι θυμόμαστε;

«Το πολύ ζεστό γήπεδο που διαθέτει και το κοινό του που γνωρίζει μπάσκετ. Ο Απόλλων είναι μία ιστορική ομάδα με μεγάλη διαδρομή στο άθλημα μας. Η Πάτρα αγαπά το μπάσκετ και πιστεύω ότι τώρα με τον Απόλλωνα και τον Προμηθέα μαζί το ενδιαφέρον να είναι ακόμη μεγαλύτερο».

WHO IS WHO

Ο Νίκος Χατζηβρέττας γεννήθηκε στις 26 Μαϊου 1977 στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε τη καριέρα του απ’ την ομάδα της περιοχής του, ξεκινώντας από το Μίνι ως το Ανδρικό στον Αίαντα Ευόσμου όπου αγωνίστηκε μέχρι το 1997 και πανηγύρισε συνεχόμενες ανόδους από τη Β’ ΕΚΑΣΘ μέχρι τη Β’ Εθνική όπου την τελευταία του χρονιά στη Γ’ Εθνική αναδείχτηκε πρωταθλητής και είχε μ.ο. 31,7 πόντους. Ηταν μέλος και αρχηγός της σχολικής ομάδας του λυκείου Τριανδρίας. Τη διετία 1993-1995 πανηγύρισε την κατάκτηση δύο Πανελλήνιων πρωταθλημάτων και το Παγκόσμιο στο Σόπρον της Ουγγαρίας.

Ακολούθησε το μεγάλο βήμα στην Α1 Εθνική και τον Ηρακλή απ’ το 1997 μέχρι το 2002 του οποίου ο Χατζηβρέττας διετέλεσε αρχηγός. Το 2002 αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του Ελληνικού πρωταθλήματος με 22,1 πόντους μ.ο. και ήταν ο πρώτος Ελληνας που το πέτυχε αυτό απ’ την εποχή του Νίκου Γκάλη.

Με την Εθνική ομάδα αγωνίστηκε 116 φορές και αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 2005 και δευτεραθλητής κόσμου το 2006.

Με τον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε 6 σεζόν και πανηγύρισε 13 τίτλους με λαμπρότερες στιγμές τις δύο κατακτήσεις της Eurolegue τo 2007 και το 2009 (χρονιές Triple Crown με τους «πράσινους»).

Στον προχθεσινό τελικό της ΔΕΚΑ με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Rising Stars στην Πάτρα κάθισε στον πάγκο της και χειροκροτούσε κυρίως στα άστοχα σουτ και τις λάθος επιλογές της ομάδας του προσπαθώντας σε κάθε άτυχη στιγμή να τονώσει την ψυχολόγια των νεαρών παικτών της ακαδημίας της Θεσσαλονίκης.