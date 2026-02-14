Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Μυστήριο με τα μετάλλια, σπάνε λίγο μετά την παράδοσή τους στους αθλητές!

14 Φεβ. 2026 22:39
Pelop News

Στην Ιταλία οι αξιωματούχοι των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων διεξάγουν έρευνα, αφού πολλοί αθλητές διαπίστωσαν ότι τα μετάλλιά τους έσπασαν μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που τα παρέλαβαν.

Αρκετοί αθλητές που κέρδισαν μετάλλια διαμαρτυρήθηκαν πρόσφατα ότι αυτά έσπασαν, με τη χρυσή Ολυμπιονίκη στο σκι Breezy Johnson να συμβουλεύει: «Μην χοροπηδάτε φορώντας τα. Χοροπήδαγα από τον ενθουσιασμό μου και έσπασε. Είμαι σίγουρη ότι κάποιος θα το φτιάξει. Δεν έχει σπάσει εντελώς, αλλά λίγο», ανέφερε.

Παράλληλα, η Αμερικανίδα αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, Alysa Liu, μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο το χρυσό της μετάλλιο είχε αποκολληθεί από την κορδέλα του. Ο βιοαθλητής Justus Strelow σημείωσε επίσης, ότι το χάλκινο μετάλλιό του έπεσε ξαφνικά από την κορδέλα που φορούσε στον λαιμό του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα Ολυμπιακά μετάλλια τίθενται υπό εξέταση. Στους Αγώνες του Παρισιού το 2024, αρκετά χρειάστηκε να αντικατασταθούν, αφού αθλητές ανέφεραν σημάδια διάβρωσης.

Μυστήριο με τη φθορά των μεταλλίων
Οι αξιωματούχοι έχουν έκτοτε τοποθετηθεί για το ζήτημα, με τον Andrea Francisi, επικεφαλής επιχειρησιακών λειτουργιών των Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, να δηλώνει ότι γνωρίζουν την κατάσταση και έχουν δει τις σχετικές εικόνες.

«Προσπαθούμε να κατανοήσουμε λεπτομερώς αν υπάρχει πρόβλημα», ανέφερε σε δήλωσή του. «Δίνουμε όμως τη μέγιστη προσοχή στο θέμα αυτό, καθώς το μετάλλιο αποτελεί το όνειρο των αθλητών. Θέλουμε, τη στιγμή που τους απονέμεται, όλα να είναι απολύτως τέλεια, γιατί το θεωρούμε πραγματικά την πιο σημαντική στιγμή». Ο Francisi πρόσθεσε ότι η ομάδα «εργάζεται πάνω στο ζήτημα».

