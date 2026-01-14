Χειροπέδες σε παράτυπους μετανάστες στην Κάτω Αχαΐα

Σε διαφορετικές περιπτώσεις, συνελήφθησαν δυο παράτυποι μετανάστες, χθες το μεσημέρι, Τρίτη 13/01/2026, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.

Οι δυο αλλοδαποί άνδρες,σε αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι είχαν εισέλθει και διέμεναν παράνομα στη χώρα.

