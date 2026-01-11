Χειροπέδες σε υπάλληλο του Δήμου για πλαστογράφηση εγγράφου και δωροληψία

Προέβη στην πλαστογράφηση εγγράφου για διεκπεραίωση προσωπικής υπόθεσης ημεδαπής, έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους 6.000 ευρώ.

Χειροπέδες σε υπάλληλο του Δήμου για πλαστογράφηση εγγράφου και δωροληψία
11 Ιαν. 2026 15:01
Pelop News

Χειροπέδες σε υπάλληλο δημοτικής υπηρεσίας πέρασαν αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο, μετά από καταγγελία για παράνομες ενέργειες που αφορούν πλαστογράφηση εγγράφου και δωροληψία.

Ο συλληφθείς φέρεται να προέβη σε πλαστογράφηση επίσημου εγγράφου, προκειμένου να διεκπεραιώσει προσωπική υπόθεση τρίτου, έναντι χρηματικού ποσού 6.000 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε από τις Αρχές μαζί με το έγγραφο και σχετικές σημειώσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας: «Συνελήφθη χθες (10.01.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Ειδικότερα, κατόπιν καταγγελίας ημεδαπής και στα πλαίσια διενεργούμενης προανάκρισης από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι ο ημεδαπός, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως υπάλληλος δημοτικής υπηρεσίας, προέβη στην πλαστογράφηση εγγράφου για διεκπεραίωση προσωπικής υπόθεσης της ημεδαπής, έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους 6.000 ευρώ.

Το ανωτέρω χρηματικό ποσό, το οποίο είχε προηγουμένως προσημειωθεί, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε. Επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω πλαστογραφημένο έγγραφο καθώς και σχετικές ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου», καταλήγει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:02 Ο Ανδρέας Κατσανιώτης παρών στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαϊας
16:53 Αυτό ήταν το πρόβλημα που έστειλε την Ελενα Παπαρίζου στο Νοσοκομείο
16:52 Οι Γυναίκες του Προμηθέα ήττα από τα Μελίσσια
16:51 «Ατσάλινη» η Παναχαϊκή 1-1 με Ζάκυνθο, νίκες για Παναιγιάλειο και Θύελλα
16:47 Γ. Κογιώνης για Ενωση: «Πίστη, πλάνο και αποφασιστικότητα»
16:43 Ο ΝΟΠ ανακοίνωσε το “διαζύγιο” με τον Λεμπέση
16:37 Ο Ιάσων Φωτήλας για την υποδοχή του Νίκου Δένδια
16:29 Εκδήλωση μνήμης στα Σελλά για τους νεκρούς από τα ναζιστικά στρατεύματα των Γερμανών
16:24 Σίγουρος ένας πρώην επικεφαλής της MI6: «Δεν είναι πάντα ο Πούτιν. Είναι και σωσίες του»!
16:11 Κύπρος: Καλεί σε βοήθεια 4 χώρες για το επίμαχο βίντεο που «καίει» την κυβέρνηση
16:05 ΠΑΝ. ΒΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΚΕ: Οι απαντήσεις του δικηγόρου για τις «Milka σοκολάτα oreo» και «Milka σοκολάτα oreo Brownies»
15:54 Ζάκυνθος: Διαβάστε το πόρισμα-σοκ για το πιτ μπουλ που «έφαγε» το 2χρονο παιδάκι
15:49 H Παναχαϊκή κάνει το πρώτο βήμα κόντρα στη Ζάκυνθο
15:49 Βελόπουλος: Η Κυβέρνηση καλεί τους αγρότες όχι σε διάλογο αλλά για την κηδεία τους!
15:38 Καλάβρυτα: Μην πάτε χωρίς αλυσίδες και…τηλεφώνημα!
15:30 Ο Τραμπ απειλεί και την Κούβα: Κάντε συμφωνία με τις ΗΠΑ πριν να είναι πολύ αργά
15:24 Σε ποια περιοχή της Ελλάδας θα είναι κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω χιονιά!
15:14 Εκοψαν την πίτα τους τα ΚΑΠΗ Αιγίου στο «Αλέκος Μέγαρης» ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:13 Η αποκάλυψη της Αντζελας Γκερέκου για τον Καποδίστρια
15:01 Χειροπέδες σε υπάλληλο του Δήμου για πλαστογράφηση εγγράφου και δωροληψία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ