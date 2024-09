Χεζμπολάχ: Πάνω από 1.500 μέλη τυφλώθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν από τους βομβητές ΒΙΝΤΕΟ

Αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ αποκάλυψαν ότι το εύρος των επιθέσεων με τους βομβητές είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι και να τραυματιστούν χιλιάδες.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Reuters, πηγή της σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου, έκανε λόγο για πάνω από 1.500 μαχητές οι οποίοι πλέον τέθηκαν εκτός δράσης καθώς είτε τυφλώθηκαν, είτε ακρωτηριάστηκαν τα χέρια τους από τις επιθέσεις. Ωστόσο, αυτό αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος της δύναμης της οργάνωσης, που εκτιμάται ότι έχει 40.000 έως 50.000 μαχητές, ενώ ο Νασράλλα έχει δηλώσει πως η Χεζμπολάχ διαθέτει 100.000 μαχητές.

Οι επιθέσεις, που αποδίδονται στο Ισραήλ, αν και το Τελ Αβίβ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, περιλαμβάνουν την εξόντωση κορυφαίων στελεχών, όπως ο Ιμπραήμ Ακίλ, ιδρυτής και ηγέτης της ελίτ δύναμης Radwan, και την καταστροφή χιλιάδων πυραύλων και οβίδων, έχουν επιφέρει σημαντικά πλήγματα στη Χεζμπολάχ. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πηγές, η οργάνωση αντικατέστησε άμεσα τους ηγέτες που χάθηκαν, με τον ηγέτη της, Σαγιέντ Χασάν Νασράλλα, να δηλώνει πως οι απώλειες δεν ανακόπτουν τη λειτουργία της οργάνωσης.

Από τον Οκτώβριο, όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς τη Χαμάς στη Γάζα, η οργάνωση έχει αναπτύξει μαχητές στα νότια σύνορα του Λιβάνου και έχει ενισχύσει τα αποθέματά της με πυραύλους σε μεγάλη ταχύτητα, προετοιμαζόμενη για παρατεταμένη σύγκρουση. Οι πηγές αναφέρουν πως, αν και η Χεζμπολάχ αποφεύγει έναν πλήρη πόλεμο, εξακολουθεί να έχει σημαντική υποστήριξη από το Ιράν, τον κύριο προμηθευτή όπλων της οργάνωσης.

Παρά την πίεση που δέχεται, η οργανωτική δομή της Χεζμπολάχ την καθιστά μία από τις πιο σκληροτράχηλες αντιπάλους του Ισραήλ, όχι λόγω τεχνολογίας ή αριθμών, αλλά λόγω της ικανότητάς της να ανακάμπτει και να συνεχίζει τις επιχειρήσεις της, όπως επισημαίνουν ειδικοί όπως ο Ανδρέας Κριγκ, λέκτορας στο King’s College του Λονδίνου.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπολύει πλήγματα «ευρείας κλίμακας» στον νότιο Λίβανο, λίγες ώρες αφού επεσήμανε ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ εναντίον του Τελ Αβίβ. Ο στρατός «διεξάγει αυτή τη στιγμή πλήγματα ευρείας κλίμακας στον νότιο Λίβανο και την περιοχή της Μπεκάα (ανατολικά). Θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες», επεσήμαναν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με το protothema, στο μεταξύ κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν ότι επλήγη το χωριό Μααϊσράχ, που βρίσκεται στην ορεινή επαρχία Κεσερουάν, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι χριστιανοί.

Israeli Airstrikes have reportedly Targeted the Town of Maaysrah to the North of Beirut, marking the First Israeli Strikes against Northwestern Lebanon. pic.twitter.com/pZl3DdHwW0

— OSINTdefender (@sentdefender) September 25, 2024