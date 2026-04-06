Χίος: Έκρηξη σε χώρο κατασκευής ρουκετών – Σε σοβαρή κατάσταση τέσσερις τραυματίες

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται τέσσερα άτομα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε χώρο κατασκευής ρουκετών στη Χίο, με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για εκτεταμένα εγκαύματα. Την ίδια ώρα, οι Αρχές προχωρούν σε ελέγχους στον Βροντάδο και κινούν τη διαδικασία της προανάκρισης για την υπόθεση.

06 Απρ. 2026 12:05
Pelop News

Σοβαρή παραμένει η κατάσταση των τεσσάρων τραυματιών από την έκρηξη που σημειώθηκε σε χώρο κατασκευής ρουκετών στη Χίο, με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου να παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας τους. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι φέρουν εκτεταμένα εγκαύματα και παραμένουν νοσηλευόμενοι μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Βροντάδο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Χίου, Νίκο Σμυρνιούδη, τα εγκαύματα φτάνουν έως και δευτέρου βαθμού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καλύπτουν μέχρι και το 50% της επιφάνειας του σώματος των τραυματιών. Η κατάστασή τους επανεκτιμάται μέσα στη μέρα και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διακομιδής τους στην Αθήνα, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τους γιατρούς.

Αρχικά, στο νοσοκομείο είχαν μεταφερθεί πέντε άτομα, ωστόσο οι τέσσερις κρίθηκε ότι έπρεπε να παραμείνουν για νοσηλεία στη Χειρουργική Κλινική. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο νησί, καθώς συνδέεται με την κατασκευή αυτοσχέδιων ρουκετών, μια πρακτική που επανέρχεται κάθε χρόνο ενόψει του Πάσχα.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές προχωρούν στην προανάκριση για να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη, ενώ έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες διώξεων σε βάρος των τραυματιών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών. Παράλληλα, από το πρωί της Δευτέρας βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι στον Βροντάδο, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για χώρους στους οποίους κατασκευάζονται παράνομα ρουκέτες.

Το νέο αυτό περιστατικό επαναφέρει με ένταση στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τις επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες κατασκευάζονται τέτοια υλικά, αλλά και τα μέτρα ελέγχου που λαμβάνονται κάθε χρόνο στην περιοχή όσο πλησιάζει η Ανάσταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:23 Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές με το βλέμμα σε πιθανή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
12:19 Τέμπη: Πατέρας θύματος απαντά για τα βίντεο και τις διαγραφές – «Δεν έχει σβηστεί τίποτα»
12:14 Στουρνάρας: Πολιτική σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις η απάντηση στην αβεβαιότητα
12:07 Πάτρα: Νεκρός 38χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
12:05 Χίος: Έκρηξη σε χώρο κατασκευής ρουκετών – Σε σοβαρή κατάσταση τέσσερις τραυματίες
12:00 Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου έρχεται στην Πάτρα και βάζει το κοινό μέσα στην παράσταση
11:57 Οδοντωτός: τρία χρόνια αδράνειας, μία απόφαση φυγής και ένα ΤΕΕ που βγαίνει μπροστά και παίρνει την πλήρη ευθύνη
11:52 Καλαμάτα: Γιατρός κατέρρευσε στην εφημερία και οι Παθολογικές έβαλαν φρένο στις εισαγωγές
11:48 Θεσσαλονίκη: Έσπασαν το αυτοκίνητο της δικηγόρου των καταδικασμένων για το revenge porn της Τούνη
11:44 Αγρίνιο: Καρέ καρέ η αεροδιάσωση του 56χρονου ορειβάτη σε απόκρημνη πλαγιά ΒΙΝΤΕΟ
11:41 Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις Πελετίδη αύριο σε ιδρύματα της πόλης
11:33 Ιράν και ΗΠΑ εξετάζουν σχέδιο δύο σταδίων για εκεχειρία και συνολική συμφωνία
11:29 Πένθος για τον Μανώλη Κεφαλογιάννη: Πέθανε η μητέρα του
11:26 Αιγιάλεια: Μέχρι τις 4 Μαΐου η επικύρωση αδειών για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
11:21 Ηγουμενίτσα: Στο νοσοκομείο 30χρονη ανθυποπλοίαρχος μετά από πτώση σε πλοίο από την Πάτρα
11:19 Πάσχα με το βλέμμα στα αμνοερίφια: Σύσκεψη στο Μαξίμου για επάρκεια και τιμές
11:14 Σέρρες: Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή, δεν βρέθηκε μηχανισμός
11:07 Μήνυμα Μητσοτάκη με αιχμές, «καμπανάκι» και θεσμικές αλλαγές: Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή για μετά τις εκλογές του 2027
11:00 Δυτική Ελλάδα: Στο μικροσκόπιο η διακίνηση ναρκωτικών σε ανηλίκους μετά τα νέα περιστατικά
10:58 Μέτωπο φορέων για την Καλόγρια: «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την οριστική δικαίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ