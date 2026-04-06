Χίος: Έκρηξη σε χώρο κατασκευής ρουκετών – Σε σοβαρή κατάσταση τέσσερις τραυματίες

Σοβαρή παραμένει η κατάσταση των τεσσάρων τραυματιών από την έκρηξη που σημειώθηκε σε χώρο κατασκευής ρουκετών στη Χίο, με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου να παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας τους. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι φέρουν εκτεταμένα εγκαύματα και παραμένουν νοσηλευόμενοι μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Βροντάδο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Χίου, Νίκο Σμυρνιούδη, τα εγκαύματα φτάνουν έως και δευτέρου βαθμού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καλύπτουν μέχρι και το 50% της επιφάνειας του σώματος των τραυματιών. Η κατάστασή τους επανεκτιμάται μέσα στη μέρα και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διακομιδής τους στην Αθήνα, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τους γιατρούς.

Αρχικά, στο νοσοκομείο είχαν μεταφερθεί πέντε άτομα, ωστόσο οι τέσσερις κρίθηκε ότι έπρεπε να παραμείνουν για νοσηλεία στη Χειρουργική Κλινική. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο νησί, καθώς συνδέεται με την κατασκευή αυτοσχέδιων ρουκετών, μια πρακτική που επανέρχεται κάθε χρόνο ενόψει του Πάσχα.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές προχωρούν στην προανάκριση για να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη, ενώ έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες διώξεων σε βάρος των τραυματιών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών. Παράλληλα, από το πρωί της Δευτέρας βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι στον Βροντάδο, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για χώρους στους οποίους κατασκευάζονται παράνομα ρουκέτες.

Το νέο αυτό περιστατικό επαναφέρει με ένταση στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τις επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες κατασκευάζονται τέτοια υλικά, αλλά και τα μέτρα ελέγχου που λαμβάνονται κάθε χρόνο στην περιοχή όσο πλησιάζει η Ανάσταση.

