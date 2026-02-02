Χίος: Κλειστή παραμένει η εθνική οδός προς Καρδάμυλα μετά την επικίνδυνη κατολίσθηση

Αποκλεισμένη παραμένει για δεύτερη ημέρα η εθνική οδός Χίου – Καρδαμύλων, μετά την κατολίσθηση τεράστιου βράχου που έπεσε στο οδόστρωμα, λίγα μόλις μέτρα από διερχόμενα οχήματα.

Χίος: Κλειστή παραμένει η εθνική οδός προς Καρδάμυλα μετά την επικίνδυνη κατολίσθηση
02 Φεβ. 2026 12:22
Pelop News

Αποκλεισμένη παραμένει και σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, η εθνική οδός που συνδέει τη Χίος με τα Καρδάμυλα, μετά την επικίνδυνη κατολίσθηση που σημειώθηκε την Κυριακή, όταν τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά του βουνού και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Ο βράχος έπεσε με σφοδρότητα στον δρόμο, σε σημείο όπου εκείνη την ώρα κινούνταν οχήματα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διακοπεί άμεσα για λόγους ασφαλείας. Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Από τη στιγμή της κατολίσθησης, συνεργεία και κλιμάκια του νησιού βρίσκονται επί τόπου και δίνουν μάχη για την απομάκρυνση του βράχου από τον κεντρικό δρόμο. Λόγω του μεγέθους και του βάρους του, η μόνη εφικτή λύση, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, είναι η θραύση του με ελεγχόμενο τρόπο, ώστε να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο τεράστιος βράχος φαίνεται να αποκολλήθηκε αιφνιδιαστικά από την απότομη πλαγιά και να κατέληξε στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης και ελέγχου της σταθερότητας του πρανούς, αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα το συγκεκριμένο τμήμα της εθνικής οδού.

