Χίος: Συλλήψεις και τραυματισμοί από τις ρουκέτες στον Βροντάδο

Στη Χίο στη σύλληψη 7 ατόμων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για το αδίκημα του εμπρησμού από αμέλεια και κατά συναυτουργία προχώρησαν οι αστυνομικοί. Από τους 7 κατηγορούνται οι τέσσερις (τρεις άνδρες και μία γυναίκα) νοσηλεύονται με εγκαύματα στο Νοσοκομείο Χίου.

Ηράκλειο: Συνελήφθη Ουκρανός για εκρηκτικό μηχανισμό έξω από καφετέρια

Οι δράστες τραυματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής 5 Απριλίου, ενώ κατασκεύαζαν παράνομα αυτοσχέδιες ρουκέτες σε αποθήκη στο Βροντάδο της Χίου, όταν σημειώθηκε ανάφλεξη μείγματος υλικών που προοριζόταν για τη γέμισή τους.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου εντόπισαν τον χώρο και προχώρησαν σε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού, ταυτοποιώντας και συλλαμβάνοντας άμεσα τους 7 ημεδαπούς.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν 180 ρουκετόξυλα, 30 κιλά μείγματος υλικών, 20 κιλά κάρβουνο, καθώς και αυτοσχέδια μηχανή ανάμειξης υλικών, μπαταρία αυτοκινήτου, μίξερ, καλούπια, εργαλεία και εξοπλισμός κατασκευής ρουκετών. Στον χώρο εντοπίστηκαν επίσης καμένα ρούχα και υλικά που είχαν υποστεί καύση.

Στο σημείο μετέβησαν εξειδικευμένοι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου για αυτοψία, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

Σοβαρή η κατάσταση των τραυματιών

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα politischios.gr σύμφωνα με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, Νίκο Σμυρνιούδη, το πρωί της Δευτέρας 6/4/2026 στο Νοσοκομείο Χίου παραμένουν νοσηλευόμενοι στη Χειρουργική Κλινική τρεις άνδρες και μία γυναίκα με εκτεταμένα εγκαύματα.

«Τα εγκαύματα είναι μέχρι και δευτέρου βαθμού και καλύπτουν έως και το 50% της επιφάνειας του σώματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισημάνθηκε, η κατάσταση των τραυματιών θα επανεκτιμηθεί εντός της ημέρας, ενώ δεν αποκλείεται η διακομιδή τους σε νοσοκομείο της Αθήνας, σε περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή πλαστικού χειρουργού.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν άμεσα, σήμερα (06-04-2026) στη Χίο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, επτά (7) άτομα – ημεδαποί (-6- άνδρες και γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για το αδίκημα του εμπρησμού από αμέλεια και κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι προαναφερόμενοι δράστες, βραδινές ώρες χθες (05-04-2026), ενώ κατασκεύαζαν από κοινού παράνομα αυτοσχέδιες ρουκέτες σε αποθήκη στη Χίο, τραυματίστηκαν από ανάφλεξη μείγματος υλικών, προοριζόμενου για γέμιση των ρουκετών.

Η συγκεκριμένη αποθήκη εντοπίστηκε από αστυνομικούς και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αυτοσχέδια μηχανή ανάμειξης υλικών συνδεδεμένη με καλώδια εκκίνησης μπαταρίας,

αυτοσχέδια κατασκευή σύσφιξης καλουπιών,

-180- ρουκετόξυλα,

μπαταρία αυτοκινήτου,

μίξερ,

στρογγυλό κόσκινο,

καρφί στερέωσης καλουπιού,

-14- καλούπια που είχαν υποστεί καύση,

μπρούτζινο εργαλείο («κόπανος»),

-30- κιλά μείγματος υλικών, προοριζόμενο για γέμισμα αυτοσχέδιων ρουκετών,

σύρμα περιτύλιξης,

σακούλα με κόλλα,

πήλινη γάστρα,

-5- πλαστικά δοχεία

-20- κιλά κάρβουνο και

καμένα ρούχα.

Στο χώρο του συμβάντος μετέβησαν για διενέργεια αυτοψίας, εξειδικευμένοι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

