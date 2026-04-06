Χίος: Συλλήψεις και τραυματισμοί από τις ρουκέτες στον Βροντάδο

06 Απρ. 2026 22:55
Pelop News

Στη Χίο στη σύλληψη 7 ατόμων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για το αδίκημα του εμπρησμού από αμέλεια και κατά συναυτουργία προχώρησαν οι αστυνομικοί. Από τους 7 κατηγορούνται οι τέσσερις (τρεις άνδρες και μία γυναίκα) νοσηλεύονται με εγκαύματα στο Νοσοκομείο Χίου.

Οι δράστες τραυματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής 5 Απριλίου, ενώ κατασκεύαζαν παράνομα αυτοσχέδιες ρουκέτες σε αποθήκη στο Βροντάδο της Χίου, όταν σημειώθηκε ανάφλεξη μείγματος υλικών που προοριζόταν για τη γέμισή τους.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου εντόπισαν τον χώρο και προχώρησαν σε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού, ταυτοποιώντας και συλλαμβάνοντας άμεσα τους  7 ημεδαπούς.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν 180 ρουκετόξυλα, 30 κιλά μείγματος υλικών, 20 κιλά κάρβουνο, καθώς και αυτοσχέδια μηχανή ανάμειξης υλικών, μπαταρία αυτοκινήτου, μίξερ, καλούπια, εργαλεία και εξοπλισμός κατασκευής ρουκετών. Στον χώρο εντοπίστηκαν επίσης καμένα ρούχα και υλικά που είχαν υποστεί καύση.

Στο σημείο μετέβησαν εξειδικευμένοι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου για αυτοψία, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

Σοβαρή η κατάσταση των τραυματιών
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα politischios.gr σύμφωνα με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, Νίκο Σμυρνιούδη, το πρωί της Δευτέρας 6/4/2026 στο Νοσοκομείο Χίου παραμένουν νοσηλευόμενοι στη Χειρουργική Κλινική τρεις άνδρες και μία γυναίκα με εκτεταμένα εγκαύματα.

«Τα εγκαύματα είναι μέχρι και δευτέρου βαθμού και καλύπτουν έως και το 50% της επιφάνειας του σώματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισημάνθηκε, η κατάσταση των τραυματιών θα επανεκτιμηθεί εντός της ημέρας, ενώ δεν αποκλείεται η διακομιδή τους σε νοσοκομείο της Αθήνας, σε περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή πλαστικού χειρουργού.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας
Ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν άμεσα, σήμερα (06-04-2026) στη Χίο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, επτά (7) άτομα – ημεδαποί (-6- άνδρες και γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για το αδίκημα του εμπρησμού από αμέλεια και κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι προαναφερόμενοι δράστες, βραδινές ώρες χθες (05-04-2026), ενώ κατασκεύαζαν από κοινού παράνομα αυτοσχέδιες ρουκέτες σε αποθήκη στη Χίο, τραυματίστηκαν από ανάφλεξη μείγματος υλικών, προοριζόμενου για γέμιση των ρουκετών.

Η συγκεκριμένη αποθήκη εντοπίστηκε από αστυνομικούς και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αυτοσχέδια μηχανή ανάμειξης υλικών συνδεδεμένη με καλώδια εκκίνησης μπαταρίας,

αυτοσχέδια κατασκευή σύσφιξης καλουπιών,
-180- ρουκετόξυλα,
μπαταρία αυτοκινήτου,
μίξερ,
στρογγυλό κόσκινο,
καρφί στερέωσης καλουπιού,
-14- καλούπια που είχαν υποστεί καύση,
μπρούτζινο εργαλείο («κόπανος»),
-30- κιλά μείγματος υλικών, προοριζόμενο για γέμισμα αυτοσχέδιων ρουκετών,
σύρμα περιτύλιξης,
σακούλα με κόλλα,
πήλινη γάστρα,
-5- πλαστικά δοχεία
-20- κιλά κάρβουνο και
καμένα ρούχα.
Στο χώρο του συμβάντος μετέβησαν για διενέργεια αυτοψίας, εξειδικευμένοι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Το μεγάλο κόλπο για να βάψετε και να καταναλώσετε με ασφάλεια τα αυγά το Πάσχα
22:55 Χίος: Συλλήψεις και τραυματισμοί από τις ρουκέτες στον Βροντάδο
22:44 Χαλκιδική: Εξαφάνιση 17χρονου και ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού
22:35 Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass: Ποιοι το δικαιούνται και πώς και πότε θα μπαίνουν στην πλατφόρμα
22:25 Διπλή απειλή Τραμπ: Αν δεν υπάρξει συμφωνία ως το βράδυ της Τρίτης, θα καταστρέψουμε κάθε ενεργειακή υποδομή στο Ιράν μέσα σε τέσσερις ώρες
22:15 Ασταμάτητη η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «23 στα 23», «διπλό» για τον Διαγόρα, ΦΩΤΟ
22:06 Ηράκλειο: Συνελήφθη Ουκρανός για εκρηκτικό μηχανισμό έξω από καφετέρια
21:56 Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει τίποτε μεμπτό»
21:46 Στήθηκε αερογέφυρα ζωής για 6χρονο κοριτσάκι, από την Κεφαλονιά στον Άραξο
21:31 Πατρών-Κορίνθου: Τροχαίο στη σήραγγα Παναγοπούλας
21:25 «Όσο πέφτει στις δημοσκοπήσεις, τόσο περνάει πάνω από τον πήχη του θράσους», Μαρινάκης κατά Τσίπρα για διάγγελμα Μητσοτάκη
21:14 Παλλήνη: 50χρονος βρέθηκε νεκρός σε χαντάκι με tie wrap γύρω από τον λαιμό του
21:05 «Βαθιά ευγνωμοσύνη για όσα ζήσαμε δίπλα σου», σε βαρύ κλίμα το «αντίο» στον Κ. Βαρδαλαχάκη, ιδρυτή του Super B, ΦΩΤΟ
20:51 Δημοσκόπηση ALCO: Λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ μειώθηκε στις 11,8 μονάδες μειώθηκε το προβάδισμα της ΝΔ
20:41 «Κόσμος κυκλοφορεί πολύς, με την Έκθεση … κυκλοφορεί κόσμος αδερφέ», Εφοριακός και συνεργός του ενημέρωναν επιχειρηματίες με κωδικοποιημένες φράσεις
20:31 Πάτρα: Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε αποθήκη…πυρομαχικών, συνελήφθη με πάνω 3.000 κροτίδες!
20:19 «Ξέχασαν» να καταγράψουν το τρίποντο στο ΦΑ, που οι διαιτητές έδειξαν δίποντο, «έφαγαν» και τεχνική ποινή!
20:10 Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη: «Ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα»
20:00 ΜΜΕ αναντίστοιχα της κοινωνίας
19:50 Ήττα της Ελλάδας με γκολ που δέχτηκε 5” πριν το φινάλε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ