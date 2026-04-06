Χίος: Τέσσερις τραυματίες με σοβαρά εγκαύματα, πιθανό ατύχημα κατά την κατασκευή ρουκετών για το Πάσχα

Σοβαρά εγκαύματα για τέσσερα άτομα στη Χίο μετά από ατύχημα κατά την κατασκευή ρουκετών για το Πάσχα

Χίος: Τέσσερις τραυματίες με σοβαρά εγκαύματα, πιθανό ατύχημα κατά την κατασκευή ρουκετών για το Πάσχα
06 Απρ. 2026 8:36
Pelop News

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στη Χίο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων, εκ των οποίων τα τέσσερα παραμένουν νοσηλευόμενα με εκτεταμένα εγκαύματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια προπαρασκευαστικών εργασιών για το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο. Οι τραυματίες φέρεται να απασχολούνταν με την κατασκευή ρουκετών ενόψει της Ανάστασης, όταν το εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιούσαν ανεφλέγη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας σοβαρά τραύματα στα χέρια και σε άλλα σημεία του σώματός τους.

 Στο «Σκυλίτσειο» νοσοκομείο Χίου μεταφέρθηκαν συνολικά πέντε άτομα. Ένας εξ αυτών έλαβε εξιτήριο μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, ωστόσο η κατάσταση των υπολοίπων τεσσάρων κρίνεται σοβαρή. Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 40 ετών και τρία νεαρά άτομα (δύο άνδρες και μία γυναίκα) ηλικίας 20 έως 25 ετών.

Οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάσταση της υγείας τους εντός της ημέρας. Εάν κριθεί απαραίτητο λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων, θα δρομολογηθεί η διακομιδή τους σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι τοπικές αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος που επισκιάζει τις προετοιμασίες για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Πάσχα στο νησί.

