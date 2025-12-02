Χίος: Τούρκος 61 χρόνων συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε στο στόχαστρο των Αρχών έπειτα από πληροφορίες για εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες.

Χίος: Τούρκος 61 χρόνων συνελήφθη για κατασκοπεία
02 Δεκ. 2025 21:28
Pelop News

Στη Χίο άνδρας από την Τουρκία, 61 χρόνων ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπείας, συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες από στελέχη του Λιμενικού στη Χίο.

«Θεέ μου, θα πάρουμε την αστυνομία», γνωστός Youtuber έπεσε ξανά θύμα ξυλοδαρμού σε live μετάδοση, ΒΙΝΤΕΟ

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε στο στόχαστρο των Αρχών έπειτα από πληροφορίες για εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες.

Από έρευνα που έγινε στο σπίτι όπου διαμένει στο νησί εντοπίστηκε εξοπλισμός που παραπέμπει σε παρακολούθηση (τηλεφακοί φωτογραφικής μηχανής, τρίποδο, κα.). Επίσης πληροφορίες αναφέρουν πως εντοπίστηκαν και λαθραία τσιγάρα.

Ο άνδρας συνελήφθη, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για τη δράση του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Επιστήμονες έχουν την απάντηση στο ερώτημα γιατί οι ηλικιωμένοι ξυπνούν νωρίτερα;
22:45 Ο φοβερός και τρομερός Κένεθ Φαρίντ MVP του Νοεμβρίου!
22:35 Τον έπιασαν δύο φορές να οδηγεί μεθυσμένος και κατέληξε στην φυλακή!
22:29 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:25 «Δικαιοσύνη» της φρίκης από Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 κόσμο!
22:17 Με νέο πανελλήνιο ρεκόρ Νέων ο Σίσκος προκρίθηκε στο τελικό των 200μ. ύπτιο του Ευρωπαϊκού 25αρας
22:12 «Βρήκε νεκρούς τον παππού του και τη γιαγιά του έξω από το σπίτι» συγκλονιστική μαρτυρία για την τραγωδία στο Κερατσίνι
22:08 ΝΔ και ΠΑΣΟΚ συναίνεσαν και πέρασε η τροπολογία για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί όπλων
21:57 Αποκάλυψη Τραμπ για άμεση έναρξη χτυπημάτων των ΗΠΑ σε στόχους εντός Βενεζουέλας: «Ξέρουμε που ζουν οι κακοί»
21:47 Πάτρα: Μαϊμού φοροτεχνικοί αφαίρεσαν από 79χρονη κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ!
21:41 Συναγερμός, φωτιά σε φορτηγό στον ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο, ΦΩΤΟ
21:28 Χίος: Τούρκος 61 χρόνων συνελήφθη για κατασκοπεία
21:21 Μητσοτάκης: Δείγμα ωριμότητας η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις, θέλουμε καλύτερους μισθούς και βελτίωση παραγωγικότητας»
21:11 Παρτίζαν: Ο Ζάρκο Πάσπαλι νέος αθλητικός διευθυντής
20:59 Το «χάος» του Τραμπ για το ενδεχόμενο λήξης του πολέμου στην Ουκρανία και… «είναι δύσκολο να επιλυθεί»
20:48 «Θεέ μου, θα πάρουμε την αστυνομία», γνωστός Youtuber έπεσε ξανά θύμα ξυλοδαρμού σε live μετάδοση, ΒΙΝΤΕΟ
20:38 Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ ο Επίσκοπος Δορυλαίου μετά την απολογία του για την πώληση της «παραλίας του Ζορμπά»
20:29 Ο Έλον Μασκ παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου
20:19 Για την Ελλάδα άνοιξε πλέον ο δρόμος για νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων 5,29 δισ. ευρώ του πρώτου μνημονίου
20:02 Όλα όσα περιλαμβάνονται στο νέο κληρονομικό δίκαιο: Οι μεγάλες αλλαγές σε διαθήκες, συζύγους, συντρόφους εκτός γάμου και παιδιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ