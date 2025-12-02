Χίος: Τούρκος 61 χρόνων συνελήφθη για κατασκοπεία

Στη Χίο άνδρας από την Τουρκία, 61 χρόνων ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπείας, συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες από στελέχη του Λιμενικού στη Χίο.

«Θεέ μου, θα πάρουμε την αστυνομία», γνωστός Youtuber έπεσε ξανά θύμα ξυλοδαρμού σε live μετάδοση, ΒΙΝΤΕΟ

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε στο στόχαστρο των Αρχών έπειτα από πληροφορίες για εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες.

Από έρευνα που έγινε στο σπίτι όπου διαμένει στο νησί εντοπίστηκε εξοπλισμός που παραπέμπει σε παρακολούθηση (τηλεφακοί φωτογραφικής μηχανής, τρίποδο, κα.). Επίσης πληροφορίες αναφέρουν πως εντοπίστηκαν και λαθραία τσιγάρα.

Ο άνδρας συνελήφθη, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για τη δράση του.

