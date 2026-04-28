«Χιτσκοκική» νίκη ο Αίολος Αγυιάς – Τι δήλωσε ο Βασίλης Σκέντζος

Η νίκη είναι πάντα νίκη, ακόμη κι αν επιτευχθεί με έναν πόντο διαφορά, όπως συνέβη χθες με την «χιτσκοκική» επικράτηση του Αίολου Αγυιάς επί του Ηρακλή Πύργου με σκορ 78-77 στο πλαίσιο της 25ης και προτελευταίας αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η.

Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Σαμαράς-Καρκούλιας. Τα 10λεπτα: 21-18, 44-35 (ημ.), 60-55, 78-77.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ: Βαλαής 8 (1), Λαγογιάννης 20 (2), Σπύρου 7, Πίκιος 24 (6), Νάτσκος 4, Τσούνας 12, Παπαδημητρίου 3 (1), Φουντας, Σκλάβος.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ: Κατοχιανός 25 (5), Κινινής 13 (1), Λαμπρόπουλος 16 (4), Σακελλαρίου 9 (2), Κουκουμής 12, Δασκαλόπουλος, Κάρδαρης 2.

Ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος δήλωσε τα εξής αμέσως μετά την επικράτηση της ομάδας του: «Πετύχαμε την 9η συνεχόμενη νίκη. Η πορεία μας στον β΄ γύρο είναι πορεία πρωταθλητισμού και γι΄ αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες μας, οι οποίοι πραγματικά έκαναν μια συγκινητική προσπάθεια. Απομένει μία ακόμη αγωνιστική και μπαίνουμε στα πλέι-οφ χωρίς πίεση. Θέλουμε να είμαστε όλοι υγιείς για να μπορέσουμε να χαρούμε το μπάσκετ έως το τέλος. Θα είμαστε έτοιμοι για να έχουμε καλή αγωνιστική παρουσία στα πλέι-οφ και στο Κύπελλο της ΕΣΚΑ-Η».

