Χονγκ Κονγκ – Φονική πυρκαγιά σε συγκρότημα ουρανοξυστών: Προειδοποιήσεις, παραλείψεις και συλλήψεις για ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στο συγκρότημα ουρανοξυστών Wang Fuk Court στο Χονγκ Κονγκ, με τουλάχιστον 128 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους, φέρνει στο φως σοβαρά ερωτήματα για την πυρασφάλεια των εργασιών ανακαίνισης και τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις των αρχών πως «ο κίνδυνος ήταν χαμηλός». Η φωτιά εξαπλώθηκε με ασυνήθιστη ταχύτητα μέσω της εξωτερικής σκαλωσιάς από μπαμπού, θυμίζοντας τον Πύργο Γκρένφελ.

Οι ένοικοι του συγκροτήματος Wang Fuk Court, όπου σημειώθηκε η φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων επτά δεκαετιών στο Χονγκ Κονγκ, είχαν απευθυνθεί επανειλημμένα στις αρχές από το 2024, εκφράζοντας ανησυχίες για την ασφάλεια των εργασιών ανακαίνισης. Όπως ανέφερε το υπουργείο Εργασίας στο Reuters, οι κάτοικοι ζητούσαν εξηγήσεις για τη χρήση εύφλεκτων υλικών, όπως το πράσινο προστατευτικό πλέγμα που κάλυπτε τις σκαλωσιές από μπαμπού.

Το υπουργείο είχε εξετάσει τότε την πιστοποίηση του πλέγματος και ενημέρωσε τους ενοίκους ότι το υλικό «πληροί τα πρότυπα επιβραδυντικής φλόγας», διαβεβαιώνοντάς τους πως ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν «σχετικά χαμηλός», εφόσον αποφεύγονταν επικίνδυνες εργασίες όπως η συγκόλληση. Όπως επισημαίνει σήμερα η υπηρεσία, οι διαβεβαιώσεις αυτές δεν απέκλειαν την πιθανότητα ύπαρξης κινδύνων, ενώ είχαν ζητήσει από τον εργολάβο να τηρεί τα μέτρα πυρασφάλειας.

Ωστόσο, μετά την τραγωδία, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα υλικά που κάλυπταν το εξωτερικό των κτιρίων —δίχτυα, μεμβράνες, αδιάβροχοι μουσαμάδες και πλαστικά φύλλα— ενδέχεται να μην πληρούσαν τα πρότυπα. Τρία άτομα που συνδέονται με την εταιρεία Prestige Construction, η οποία είχε αναλάβει την ανακαίνιση με συμβόλαιο 330 εκατ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η αιτία της πυρκαγιάς της Τετάρτης δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ειδικό πυρασφάλειας Σιάνγκ Λιμίνγκ του Πολυτεχνείου του Χονγκ Κονγκ, η φωτιά εξαπλώθηκε μέσω της εξωτερικής σκαλωσιάς, η οποία λειτούργησε σαν διάδρομος φλόγας. Η σύγκριση με την τραγωδία στον Πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου το 2017, όπου έχασαν τη ζωή τους 72 άνθρωποι, είναι αναπόφευκτη.

Η φωτιά εξαπλώθηκε αστραπιαία: οι πυροσβέστες ειδοποιήθηκαν στις 2:51 μ.μ., αλλά μέχρι να φτάσουν, μόλις πέντε λεπτά αργότερα, η πυρκαγιά είχε ήδη επεκταθεί στις σκαλωσιές και εισβάλει στο κτίριο. Σε διάστημα τεσσάρων ωρών, επτά από τους οκτώ 32ώροφους πύργους είχαν παραδοθεί στις φλόγες. Η πρόσβαση στους υψηλότερους ορόφους ήταν σχεδόν αδύνατη λόγω του πυκνού καπνού.

Περισσότεροι από 4.600 ένοικοι χρειάστηκε να εκκενώσουν τα σπίτια τους, ενώ περίπου 200 άτομα παραμένουν αγνοούμενα.

Το υπουργείο Εργασίας ανέφερε ότι είχε πραγματοποιήσει 16 επιθεωρήσεις ασφαλείας στο Wang Fuk Court από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2025. Σε έξι περιπτώσεις ζήτησε από την εταιρεία να προβεί σε βελτιώσεις, ενώ ξεκίνησε τρεις διώξεις, χωρίς να διευκρινιστεί η κατάληξή τους.

Μετά την τραγωδία, ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, ανακοίνωσε ότι θα επανεξεταστεί η χρήση σκαλωσιάς από μπαμπού, ενώ τα υπουργεία Δόμησης και Εργασίας ξεκινούν έκτακτους ελέγχους σε όλα τα κτίρια που βρίσκονται υπό ανακαίνιση, ώστε να διαπιστωθεί εάν τα προστατευτικά υλικά συμμορφώνονται με τα πρότυπα πυρασφάλειας. Η αστυνομία έκανε επίσης λόγο για εύφλεκτο αφρό που ενδέχεται να συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



