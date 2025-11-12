Χωρίς άγχος οι γυναίκες του ΝΟΠ με τον Αλιμο

Χωρίς άγχος θα αγωνιστεί σήμερα η γυναικεία μάδα πόλο του ΝΟΠ, η οποία υποδέχεται τον ισχυρό Αλιμο (19.30), για την 7η αγωνιστική της Α1 Εθνικής. Η πατρινή ομάδα είναι το αουτσάιντερ κόντρα σε μια καλύτερη ομάδα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παλέψει για το καλύτερο.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες χωρίς προβλήματα με τον Βασίλη Κανελλόπουλο να υπολογίζει όλες τις αθλήτριες.

Τον αγώνα θα σφυρίξουν οι Κραβαρίτης-Μάρκοβιτς.

