Χωρίς άγχος οι γυναίκες του ΝΟΠ με τον Αλιμο

12 Νοέ. 2025 16:09
Χωρίς άγχος θα αγωνιστεί σήμερα η γυναικεία μάδα πόλο του ΝΟΠ, η οποία υποδέχεται τον ισχυρό Αλιμο (19.30), για την 7η αγωνιστική της Α1 Εθνικής. Η πατρινή ομάδα είναι το αουτσάιντερ κόντρα σε μια καλύτερη ομάδα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παλέψει για το καλύτερο.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες χωρίς προβλήματα με τον Βασίλη Κανελλόπουλο να υπολογίζει όλες τις αθλήτριες.

Τον αγώνα θα σφυρίξουν οι Κραβαρίτης-Μάρκοβιτς.

