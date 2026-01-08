Χωρίς εκπτώσεις

Οι δηλώσεις Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κακόγουστη φάρσα.

Τέτοιες δηλώσεις όταν προέρχονται από αρχηγό πολιτικού κόμματος και πρώην υπουργό, παύουν να είναι στιγμές προσωπικής χαλαρότητας και αποκτούν δημόσιο βάρος. Δεν είναι ζήτημα ηθικολογίας, αλλά θεσμικής ευθύνης.

Σε μια κοινωνία που παλεύει με τις συνέπειες της χρήσης ναρκωτικών, με νέους ανθρώπους να χάνονται και οικογένειες να δοκιμάζονται, τέτοιες αναφορές -ιδίως όταν παρουσιάζονται σχεδόν ως «εμπειρία ζωής»- είναι τουλάχιστον επιπόλαιες.

Η πολιτική ιδιότητα είναι podcast. Οποιος ηγείται οφείλει να γνωρίζει ότι ο δημόσιος λόγος του έχει συνέπειες, πρότυπα και ευθύνη. Και αυτό δεν επιδέχεται εκπτώσεις.