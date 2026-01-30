«Χωρίς σχέδιο, μόνο καταστολή»: Επίθεση Σκιαδαρέση για την ευλογιά και τη διαχείριση στη Δυτική Ελλάδα

Μετωπική κριτική στη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η κρίση στον πρωτογενή τομέα της Δυτικής Ελλάδας ασκεί η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση, κάνοντας λόγο για μέτρα που δεν απέδωσαν, για «μετακύλιση ευθυνών» στους κτηνοτρόφους και για πολιτική που, όπως υποστηρίζει, εξαντλείται σε πρόστιμα και στοχεύσεις αντί για επιστημονικό σχεδιασμό και πρόληψη.

Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη περιγράφει την πορεία της ζωονόσου ως μια διαδικασία που ξεκίνησε «χωρίς να αποκτήσει συνέχεια και αποτέλεσμα», επισημαίνοντας ότι η ευλογιά έχει ήδη προκαλέσει βαρύ πλήγμα στην κτηνοτροφία της περιοχής. Όπως τονίζει, αντί να υπάρξει ξεκάθαρος απολογισμός για «κενά, λάθη και παραλείψεις» που υπονόμευσαν την αποτελεσματικότητα των μέτρων, «δείχνονται» οι άνθρωποι της παραγωγής ως ύποπτοι, ενώ –κατά την ίδια– θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως θύματα μιας κρίσης που απαιτεί στήριξη, καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία προστασίας του ζωικού κεφαλαίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα επιδημιολογικά δεδομένα, με την παράταξη να υπογραμμίζει ότι η νόσος παραμένει ενεργή, ενώ στο διάστημα 10-18 Ιανουαρίου 2026, από τα 16 νέα κρούσματα που καταγράφηκαν πανελλαδικά, τα 11 αφορούσαν τους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας. Με βάση αυτό το πλαίσιο, η «Νέα Δυτική Ελλάδα» υποστηρίζει πως κυβέρνηση και Περιφερειακή Αρχή προβάλλουν ως λύση μια λογική «νόμου και τάξης», που όμως –όπως σημειώνει– δεν αποτελεί υγειονομική πολιτική αλλά ένδειξη ότι δεν υπάρχει επαρκές σχέδιο.

Η ανακοίνωση επιμένει ότι εδώ και μήνες εφαρμόζονται περιορισμοί και πρακτικές που, στην πράξη, δεν ανέκοψαν τη διασπορά. Αν, όπως αναφέρει, τα μέτρα ήταν επαρκή, «θα είχαν ήδη φανεί αποτελέσματα», κάτι που –κατά την ίδια– δεν συνέβη, με συνέπεια πολλοί κτηνοτρόφοι να οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η παράταξη κατηγορεί τους αρμόδιους ότι, αντί να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική και να αναγνωρίσουν αδυναμίες, επιλέγουν να μεταφέρουν τις ευθύνες στους παραγωγούς «που βλέπουν το βιος τους να χάνεται», υποστηρίζοντας πως απειλές, πρόστιμα και επικοινωνιακές κορώνες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια ζωονόσο.

Ως διέξοδο, η «Νέα Δυτική Ελλάδα» ζητά σοβαρό επιστημονικό σχεδιασμό, έμφαση στην πρόληψη, ουσιαστική ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και πλήρη οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων, προειδοποιώντας ότι η κτηνοτροφία «δεν αντέχει άλλη αποτυχία» και ότι η κοινωνία δεν μπορεί να παρακολουθεί άλλη μια κρίση να μετατρέπεται σε πεδίο απόδοσης ευθυνών στους ήδη πληττόμενους.

