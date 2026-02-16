Χωρίς ταξί για 48 ώρες σε όλη τη χώρα, τριήμερη απεργία στην Αττική

Κλιμακώνει τις αντιδράσεις του ΣΑΤΑ ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών. Νέα τριήμερη απεργία ταξί στηην Αττική, διήμερη σε όλη την χώρα.

Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί σκληραίνουν τη στάση τους, με τον Σύνδεσμο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) να προκηρύσσει νέα τριήμερη απεργία στην Αττική από αύριο Τρίτη 17 Φεβρουαρίου έως και Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026.

Παράλληλα, σε πανελλαδικό επίπεδο τα ταξί θα παραμείνουν ακινητοποιημένα για δύο ημέρες, την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο, εφόσον κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο κλάδος θα προχωρήσει σε απεργία διαρκείας.

Τα κύρια αιτήματα του ΣΑΤΑ

Ο Σύνδεσμος διεκδικεί:

  • Ρυθμισμένο πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση χωρίς βίαιη μετάβαση
  • Ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό
  • Τερματισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού και της ασυδοσίας πολυεθνικών πλατφορμών
  • Πρόσβαση των έμφορτων ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες)
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις και τέλος στην «τεκμαρτή ληστρική επιδρομή»
  • Απόσυρση ή ριζική τροποποίηση του ερανιστικού νομοσχεδίου

Ο κ. Λυμπερόπουλος χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις «μονόδρομο αντίστασης» απέναντι στην απαξίωση του επαγγέλματος, την προχειρότητα της νομοθέτησης και την πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες «δεδομένους και σιωπηλούς». Όπως ανέφερε: «Το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και επιβάλλει».

Επιπτώσεις στην κυκλοφορία

Η απεργία αναμένεται να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις, ιδίως σε ώρες αιχμής, με τους πολίτες να στρέφονται σε εναλλακτικά μέσα (ΜΜΜ, ιδιωτικά οχήματα, εφαρμογές ridesharing).

  • Αττική: Χωρίς ταξί από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 17/2 έως το βράδυ της Πέμπτης 19/2
  • Υπόλοιπη Ελλάδα: Ακινησία ταξί την Τρίτη 17/2 και Τετάρτη 18/2

