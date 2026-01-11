Χωρίς ταξί όλη η Ελλάδα Τρίτη και Τετάρτη

Πανελλαδική απεργία διάρκειας 48 ωρών ξεκινά στα ταξί της χώρας την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης 14 Ιανουαρίου. Η απεργία έχει κύριο αίτημα την απόσυρση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης που επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το ΣΑΤΑ χαρακτηρίζει την κυβερνητική επιβολή ως ανάλγητη και αποκομμένη από την πραγματικότητα του κλάδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συνδικάτου, η Ελλάδα κατατάσσεται προτελευταία στην Ευρώπη όσον αφορά τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει υψηλό και ασταθές, ενώ η χώρα καλείται να εφαρμόσει καθολική ηλεκτροκίνηση στα ταξί νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Η αγορά ηλεκτρικού οχήματος για χρήση ως ταξί συνιστά απαγορευτική δαπάνη για τον μέσο επαγγελματία. Σε περίοδο έντονης ακρίβειας, αυξημένων επιτοκίων και υψηλών φορολογικών υποχρεώσεων, οι οδηγοί ταξί αντιμετωπίζουν οικονομική ασφυξία. Οι διαθέσιμες κρατικές επιδοτήσεις κρίνονται ανεπαρκείς και προσωρινές, χωρίς να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες ενός επαγγελματικού οχήματος που λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Το ΣΑΤΑ διευκρινίζει ότι δεν αντιτίθεται στην πράσινη μετάβαση, αλλά στην αιφνιδιαστική και υποχρεωτική εφαρμογή χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Το συνδικάτο προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του μέτρου από το 2026 ενδέχεται να προκαλέσει μαζικό αποκλεισμό αυτοαπασχολούμενων οδηγών και συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους παίχτες. Τα συγκεκριμένα αιτήματα περιλαμβάνουν: Άμεση απόσυρση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης με παράταση έως το 2035, ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο προσαρμογής, δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης αποκλειστικά για ταξί, και μόνιμες ουσιαστικές επιδοτήσεις με εγγυημένη πρόσβαση για όλους τους επαγγελματίες.

