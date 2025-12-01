Χωρίς ταξί Τρίτη και Τετάρτη: 48ωρη πανελλαδική απεργία  

Οι οδηγοί ταξί σε όλη την επικράτεια προχωρούν σε 48ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, αφήνοντας τη χώρα χωρίς ταξί για δύο ημέρες.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκε κάθε περιθώριο διαλόγου με το υπουργείο Μεταφορών και τα συναρμόδια υπουργεία.

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας αποφάσισε ομόφωνα την κινητοποίηση και ξεκινούν ήδη οι διαδικασίες για σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου που θα αποφασίσει συνέχεια με απεργίες διαρκείας αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα.

Τα βασικά αιτήματα του κλάδου είναι:

Παράταση της υποχρέωσης μετάβασης σε ηλεκτροκίνητα ταξί μέχρι το 2035

Άμεση αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές πλατφόρμες (Uber, Beat κ.λπ.)

Πάταξη της πειρατείας και υποκλοπής έργου από ΕΙΧ αυτοκίνητα

Αύξηση χρονοχρέωσης και ελάχιστου κομίστρου σε όλη την επικράτεια

Επαναδιαπραγμάτευση εισόδου έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες

Αναπροσαρμογή τιμολογίου και δίκαιη φορολογική μεταχείριση

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών διατάξεων του ερανιστικού νομοσχεδίου

Η Ομοσπονδία δηλώνει έτοιμη για συνάντηση με το υπουργείο, αλλά προειδοποιεί ότι χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις ο κλάδος θα προχωρήσει δυναμικά σε παρατεταμένες κινητοποιήσεις.

