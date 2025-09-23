Χωρίς βοήθεια δεκάδες πάσχοντες: Αναγκαία η λειτουργία κινητών μονάδων παρέμβασης στη Δ. Ελλάδα

Κι ενώ τα περιστατικά Αλτσχάιμερ και άνοιας αυξάνονται διαρκώς, στην Αχαΐα λειτουργεί μόλις ένα Κέντρο Ημέρας για την Ανοια το «Φροντίζω». Την τελευταία πενταετία το Κέντρο έχει φροντίσει 1.157 άτομα εκ των οποίων τα 812 ήταν γυναίκες και τα 345 άνδρες.

Με αφορμή τον Μήνα Σεπτέμβριο ο οποίος είναι αφιερωμένος στη μάστιγα του αιώνα μας, το Αλτσχάιμερ το Σωματείο «Φροντίζω» υλοποίει μια σειρά από δράσεις, ξεκινώντας από σήμερα στην πλατεία Γεωργίου και στην Αγ. Νικολάου, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τη νόσο, η οποία έχει τίτλο «Ρωτάω-Μαθαίνω-Ενημερώνομαι για το… Alzheimer».

Στην Ελλάδα ζουν 160.000 άτομα με άνοια σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών επισημαίνοντας ότι η αποκατάσταση αποτελεί τον παραγνωρισμένο αλλά κρίσιμο παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, προσφέροντας παράλληλα μια οικονομικά αποδοτική λύση για τα συστήματα υγείας.

Εν τω μεταξύ, με στόχο την καταγραφή των κλινικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των ατόμων με άνοια και Ηπια Νοητική Διαταραχή από την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, τα οποία εξετάστηκαν στο Ιατρείο Μνήμης του Σωματείου «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» η επιστημονική του ομάδα προχώρησε σε σχετική μελέτη.

Ειδικότερα οι: Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Μαρία Φρούντα, Ιωάννα Τσελεπή, Αγγελική Σκούρα, Πάνος Αλεξόπουλος και Ελλη Μαρκάκη παρουσιάζοντας τα στοιχεία της μελέτης σημειώνουν για το προφίλ των χρηστών του ιατρείου μνήμης του Σωματείου «Φροντίζω», τα εξής. Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία που μας διέθεσαν από τους 122 εξετασθέντες δεν έχουν λάβει διάγνωση σχετική με άνοια-σύσταση για επανέλεγχο.

Σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική τους αγωγή, το 49% λάμβανε αντιανοιακά χάπια, το 42% αντικαταθλιπτικά και το 9% αντυψυχωσικά.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στο πλαίσιο διασύνδεσης με τα ΚΑΠΗ της Αχαΐας και ευρύτερα της Δυτικής Ελλάδας εξετάστηκαν 162 άτομα και εντοπίστηκαν ελλείμματα σε 108.

«Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των εξετασθέντων από το πρόγραμμα διασύνδεσης σε απομακρυσμένες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας στους οποίους διαπιστώνονται νευρονοητικά ελλείμματα και τελικά δεν μεταβαίνουν στο Ιατρείο Μνήμης για περαιτέρω εξετάσεις που απαιτούνται λόγω αδυναμίας μετακίνησης. Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν για μία ακόμα φορά την ανάγκη για λειτουργία κινητών κλιμακίων παρέμβασης στην άνοια στη Δυτική Ελλάδα» τονίζει ο κοινωνικός λειτουργός, γενικός διευθυντής του Κοινωφελούς Σωματείου «Φροντίζω» Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.

Η αποκατάσταση πρέπει να αποτελέσει κεντρικό άξονα στη φροντίδα της άνοιας, σύμφωνα με τη νέα Παγκόσμια Εκθεση για τη Νόσο Alzheimer

Κύρια συμπεράσματα της έκθεσης

Η Παγκόσμια Εκθεση για τη Νόσο Alzheimer 2025, που δημοσιοποιήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Alzheimer, υπογραμμίζει ότι:

• Η αποκατάσταση παραμένει ο «χαμένος κρίκος» στη φροντίδα της άνοιας, στερώντας από πολλούς ασθενείς την απαραίτητη υποστήριξη για μια ζωή με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία.

• Η αποκατάσταση συμβάλλει στη διατήρηση της μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ατόμου και ενισχύει τη συμμετοχή του σε ουσιαστικούς ρόλους ζωής.

• Το παγκόσμιο οικονομικό κόστος της άνοιας αναμένεται να φθάσει τα 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2030, γεγονός που καθιστά την αποκατάσταση μια στρατηγική επιλογή με σημαντική οικονομική αξία.

Εθνικό πλαίσιο

Η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, ομότιμη καθηγήτρια ΑΠΘ, Μάγδα Τσολάκη δηλώνει: «Στην Ελλάδα τα προγράμματα αποκατάστασης των ασθενών με άνοια άρχισαν τη δεκαετία του 1990 σε συνεργασία με τους δήμους και πολλούς εθελοντές.

Τη δεκαετία του 2000 δημιουργήθηκαν τα πρώτα Κέντρα Ημέρας από το υπουργείο Υγείας. Ωστόσο το όραμα όλων μας -της Πολιτείας, των επαγγελματιών υγείας αλλά και των ασθενών και των περιθαλπόντων τους- είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένα Κέντρο Ημέρας σε κάθε πόλη, πρωτεύουσα νομού ή άλλη μεγάλη πόλη, καθώς και ένα οικοτροφείο για τα μεσαία στάδια κι ένα για το τελικό στάδιο της άνοιας σε κάθε Περιφέρεια».

