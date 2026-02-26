Χωρίς υγειονομική κάλυψη από 1η Μαρτίου: 400.000 επαγγελματίες σε κίνδυνο

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας της πλήρους υγειονομικής τους κάλυψης βρίσκονται περίπου 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες. Από την 1η Μαρτίου 2026, όσοι διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ ενδέχεται να μείνουν χωρίς ασφαλιστική ικανότητα.

Η κρίσιμη προθεσμία για εξόφληση ή ρύθμιση των ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2026. Όσοι δεν προχώρησαν εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες, βλέπουν την ασφαλιστική τους ικανότητα να λήγει στο τέλος Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ, ανανέωση δικαιούνται αποκλειστικά όσοι έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές που αφορούν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2025.

Τι απαιτείται για διατήρηση της ασφάλισης

Για τη διασφάλιση ασφαλιστικής ικανότητας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027 απαιτείται πλήρης εξόφληση όλων των οφειλών, ανεξάρτητα από το αν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ ή παραμένουν εκτός. Η μερική καταβολή δεν οδηγεί σε αυτόματη ανανέωση, ακόμη και όταν το υπόλοιπο ποσό είναι μικρό.

Για όσους δεν μπορούν να εξοφλήσουν εφάπαξ, βασική διέξοδος αποτελεί η ένταξη σε ρύθμιση. Σε αυτή την περίπτωση, η ασφαλιστική ικανότητα παρέχεται και ανανεώνεται σε μηνιαία βάση, υπό την προϋπόθεση ότι οι δόσεις πληρώνονται κανονικά και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης. Μοναδική εξαίρεση προβλέπεται για οφειλές έως 100 ευρώ, όπου η κάλυψη διατηρείται έως τη λήξη του ασφαλιστικού έτους.

Πρόσβαση στη δημόσια υγεία

Η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας δεν συνεπάγεται πλήρη αποκλεισμό από το δημόσιο σύστημα. Όλοι οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες με ενεργό ΑΜΚΑ εξακολουθούν να δικαιούνται δωρεάν νοσηλεία και βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Στην πράξη, όμως, η διαφορά σε σχέση με την πλήρη ασφάλιση είναι ουσιαστική. Για υπηρεσίες όπως η συνταγογράφηση, οι ανασφάλιστοι εξυπηρετούνται αποκλειστικά από δημόσιες δομές, συχνά με μεγαλύτερους χρόνους αναμονής. Αντίθετα, οι ασφαλιστικά ενήμεροι έχουν πρόσβαση και σε συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ.

Το ισχύον πλαίσιο καθιστά την τακτοποίηση των ασφαλιστικών οφειλών κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της πλήρους κάλυψης και της άμεσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές για χιλιάδες ασφαλισμένους.

